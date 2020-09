Luis Suarez quitte le Barça pour l'Atlético

C'est la fin d'une époque au FC Barcelone. Après Ivan Rakitic ou Arturo Vidal, c'est la grande vedette uruguayenne Luis Suarez, grand ami et compagnon de jeu de Lionel Messi depuis 2014, qui a quitté mercredi le Barça pour rejoindre un concurrent direct en Liga : l'Atlético Madrid.

C'est ce qu'a annoncé mercredi soir la formation madrilène.

Pourtant, certains observateurs espagnols, ces dernières semaines, le voyaient plutôt partir à la Juventus de Turin.

Le montant du transfert s'élève à 6 millions d'euros (9,6 M$ CA), a précisé le FC Barcelone. À l’instar de Vidal et Rakitic, l'attaquant uruguayen n'entrait pas dans les plans du nouvel entraîneur barcelonais Ronald Koeman. Pas plus que Nelson Semedo et Arthur.

Âgé de 33 ans, Suarez (113 sélections) est donc le cinquième cador du FC Barcelone à quitter le club à l'intersaison dans le cadre du vaste projet de reconstruction, quatre jours avant l'entrée en lice du Barça en Liga (dimanche contre Villarreal).

Et c'est l'Atlético qui récupère un avant-centre de classe mondiale. Certes, il semble moins performant que lors de ses grandes années (Suarez a remporté deux Souliers d'Or de meilleur buteur européen en 2014 et 2016). Mais il reste toujours efficace, avec un exercice 2019-2020 bouclé à 21 buts et 12 passes décisives en 36 matchs, toutes compétitions confondues.

L'opération est parfaite pour les Colchoneros qui ont donc prêté Alvaro Morata mardi à la Juventus pour recruter l'Uruguayen. Suarez, lui, a renoncé à sa dernière année de contrat en Catalogne pour pouvoir partir libre.

Cela fait du club madrilène un trouble-fête encore plus probable dans l'habituel duel entre le Real Madrid et le FC Barcelone en Liga. Malgré une année de transition, les hommes de Diego Simeone ont tout de même réussi à finir sur le podium en juillet (3es) et à accrocher un quart de finale de la Ligue des champions (défaits par Leipzig 2-1).

Et c'est une belle porte de sortie pour Suarez depuis que Ronald Koeman avait indiqué au joueur qu'il ne comptait pas sur lui, ce dernier cherchait une nouvelle destination.

Suarez était un temps pressenti à la Juventus, au point de passer un examen de langue italienne afin d'obtenir le passeport de ce pays. Ce qui risque de lui valoir des poursuites, une enquête ayant été ouverte pour une fraude potentielle lors de cette épreuve.

Suarez reste donc en Espagne et sa première rencontre face au Barça, prévue le week-end du 21-22 novembre pour la dixième journée de Liga, s'annonce électrique.

Acolyte de Lionel Messi dès son arrivée en Catalogne en provenance de Liverpool pour plus de 80 millions d’euros (125 M$ CA) en 2014, Suarez est vite devenu une figure du club blaugrana.

L'Uruguayen, réputé pour une hargne qui lui a souvent valu de flirter avec les règles (main volontaire au Mondial 2010, morsure d'un adversaire au Mondial 2014), s'est assagi pour former le redoutable trio d'attaque MSN avec Messi et Neymar entre 2014 et 2017. Il a fini par devenir le troisième buteur de l'histoire du Barça (198 buts), derrière l'intouchable Messi et le mythique César Rodriguez.

Reste à savoir comment le joueur, qui n’a pas été épargné par les blessures ces dernières saisons, se pliera aux impératifs d'intensité et d'abnégation prônés par Diego Simeone.

Côté Barça, la reconstruction promise par les dirigeants après la retentissante claque européenne subie en août face au Bayern Munich (8-2) donne une chance au Barça d'alléger sa très lourde masse salariale (845 M$ CA) en 2018-2019) et de rajeunir un effectif vieillissant.

Au total, lors du mercato estival, le Barça a déjà empoché environ 195 M$ CA, selon la presse spécialisée, et n'a dépensé que 160 M$ CA pour le moment, pour s'offrir Pedri, Matheus Fernandes, Trincao et Miralem Pjanic, en plus du retour de prêt gratuit de Philippe Coutinho.

Pour tous ces joueurs, il faudra faire oublier la hargne et les buts de Suarez, dont le transfert laisse un peu plus orphelin Lionel Messi, resté à contrecoeur en Catalogne après le feuilleton de son vrai-faux départ.