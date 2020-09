Félix Auger-Aliassime éliminé au 2e tour à Hambourg

L’amateur de tennis qui a quitté son téléviseur après huit minutes du match entre Félix Auger-Aliassime et Alexander Bublik, au deuxième tour à Hambourg, a été quitte pour une bonne surprise à son retour devant l’écran, une heure et dix minutes plus tard.

Après avoir remporté 12 des 14 premiers échanges du match, pour se forger une avance de 3-0, le Québécois, parfois envahi par le doute, a laissé filer 12 des 15 parties suivantes pour subir l’élimination au pointage de 4-6 et 2-6. Une victoire lui aurait valu un affrontement contre le Chilien Christian Garin en quarts de finale de ce tournoi ATP 500.

Bublik, un Kazakh classé au 56e rang mondial, avait pourtant été éliminé au dernier tour des qualifications du tournoi, mais avait été repêché dans le tableau principal après un forfait de dernière minute.

Auger-Aliassime a commis 20 fautes directes dans le match contre seulement 14 coups gagnants. Son coup droit, notamment, a souvent manqué de précision. Ses montées au filet lui ont aussi coûté cher. À la volée, il n’a remporté que 3 échanges en 12 tentatives.

Le Québécois a aussi manqué de lucidité lors des points importants. Il a laissé filer quatre balles de bris dans le dernier jeu de la première manche, avant de se faire briser dès l’entame de la suivante et ne s’en est jamais véritablement remis.

Auteur de quatre doubles fautes dans le match, Auger-Aliassime a aussi été brisé quatre fois durant la rencontre, dont une fois sans remporter le moindre échange en fin de deuxième manche.

Bublik, quant à lui, a réussi 19 coups gagnant, dont 2 as. Il a notamment surpris Auger-Aliassime avec un as servi en cuillère qui a semblé déstabiliser le 21e mondial. Ce coup, peu utilisé sur le circuit de l’ATP, fait pourtant partie de l’arsenal du Kazakh.

Je me suis toujours servi de ce coup sans jamais m’y attarder, a expliqué Bublik en entrevue après le match. Des fois, l’idée me vient et je tente le coup sans trop y penser. Avec mon nouvel entraîneur, on a donc convenu de le travailler un peu et j’ai réussi deux as de cette façon au cours de mes trois derniers matchs. Ça m’aide.

Auger-Aliassime mettra maintenant le cap vers Paris, où il fera ses débuts dans le tableau principal au tournoi de Roland-Garros. En 2018, le Québécois avait été éliminé en qualifications, tandis qu’il avait été contraint de déclarer forfait en 2019 en raison d’une blessure à la jambe droite.

Il n’aura remporté qu’une victoire en trois matchs dans sa courte préparation sur terre battue en vue du dernier grand chelem d’une saison hors de l’ordinaire.