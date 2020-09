Deux saisons de plus pour Jake Evans avec le Canadien

Le joueur de 24 ans a signé une entente à deux volets pour la première saison et à un seul pour la seconde. Elle lui rapportera 700 000 $ dans la Ligue nationale et 225 000 $ dans la Ligue américaine en 2020-2021, et 800 000 $ en 2021-2022.

À sa première saison dans la LNH, Evans a disputé 13 rencontres au cours desquelles il a récolté 2 buts et 1 aide. Il a également participé à six rencontres éliminatoires à Toronto cet été. Il y a inscrit une aide.

Evans a cependant joué la majeure partie des deux dernières saisons avec le club-école du CH, le Rocket de Laval. En 118 rencontres, il a inscrit 27 buts et 56 mentions d’aide.

Choix de septième tour du Tricolore en 2014, Evans avait conclu son parcours universitaire à l’Université Notre Dame avant de tenter sa chance du côté du hockey professionnel. Des blessures l’ont cependant empêché de participer pleinement au camp du Canadien jusqu'à la saison dernière.