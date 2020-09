Alphonso Davies candidat au titre de défenseur de la saison en Europe

Davies et ses coéquipiers David Alaba et Joshua Kimmich sont les trois joueurs nommés dans cette catégorie. Le club champion d’Europe a fourni quatre autres aspirants dans d’autres catégories : le gardien Manuel Neuer, les milieux de terrain Thiago Alcantara (depuis parti à Liverpool) et Thomas Muller ainsi que l’attaquant Robert Lewandowski.

Neuer et Lewandowski sont aussi candidats au titre de joueur de la saison avec Kevin De Bruyne, de Manchester City.

En août dernier, Davies est devenu à 19 ans le premier international canadien à gagner la Ligue des champions masculine de l’UEFA. Le Bayern a battu le Paris Saint-Germain 1-0, à Lisbonne.

L’ancien des Whitecaps de Vancouver a gagné cinq trophées majeurs depuis qu’il s’est joint au Bayern, en 2019.

Du côté des femmes, l’Anglaise Lucy Bronze (Lyon, depuis partie à Manchester City), la Française Wendie Renard (Lyon) et la Danoise Pernille Harder (Wolfsburg, depuis partie à Chelsea) se disputent le titre de joueuse de la saison. Aucune Canadienne n’est en lice pour un prix.

La remise des prix aura lieu à Nyon, en Suisse, lors du tirage de la Ligue des champions 2020-2021 prévu le 1er octobre.