Nairo Quintana assure être un coureur « propre »

Je veux dire qu'aucune substance dopante n'a jamais été retrouvée. [...] Je n'ai rien à cacher et n'ai jamais rien eu à cacher. [... ] J'ai été pendant toute ma vie sportive un coureur propre , a déclaré le cycliste dans un communiqué.

Les gardes à vue d'un médecin et d'un kinésithérapeute de l'équipe Arkéa-Samsic se poursuivaient mardi soir dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte pour des soupçons de dopage sur le Tour de France, a annoncé le parquet de Marseille.

À cette heure, les gardes à vue se poursuivent toujours, des auditions étant en cours , a déclaré la procureure Dominique Laurens dans un communiqué publié en début de soirée, précisant par ailleurs que des coureurs de l'équipe avaient été entendus en audition libre de suspect lundi.

La magistrate avait annoncé lundi l'ouverture d'une enquête préliminaire, évoquant notamment la découverte de nombreux produits de santé dont des médicaments dans leurs affaires personnelles, mais également et surtout une méthode pouvant être qualifiée de dopante .

Selon des précisions fournies à l'AFP par une source proche du dossier confirmant des informations du Journal du dimanche et de L'Équipe, une perquisition menée par l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique visant plusieurs coureurs de l'équipe Arkéa-Samsic, dont le Colombien Dayer Quintana, le frère de Nairo, et des membres de l'équipe médicale, a été menée.

Les coureurs entendus, qui ne sont pas nommés par la procureure, sont soupçonnés d'avoir détenu sans justification médicale une substance ou méthode interdite pouvant avoir servi de dopage, dans le cadre du Tour de France.

Les deux membres de l'équipe médicale, quant à eux, étaient en garde à vue depuis lundi en fin de matinée notamment pour administration et prescription à un sportif, sans justification médicale, de substance ou méthode interdite dans le cadre d'une manifestation sportive .

Les peines maximales encourues par les soignants sont de 5 ans de prison et de 75 000 euros (48 000 $CA) d'amende. Les coureurs risquent 5 ans de prison et 375 000 euros (585 000 $CA) d'amende pour transport et détention illicites de substances vénéneuses .

Cette affaire est la première notable depuis plusieurs années sur le Tour de France après de longues années marquées par des descentes de police, pendant l'épreuve, depuis l'affaire Festina en 1998.