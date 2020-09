Bruno Spengler veut retourner au Mans

Spengler ne gardera pas que de bons souvenirs de sa première participation aux 24 Heures du Mans.

En effet, l'équipage (de trois pilotes) de la Enso no 4 de l'équipe ByKolles Racing, dans la catégorie LMP1, a dû abandonner à 22h04 à la suite de la perte de l'aileron arrière de la monoplace.

Grosse frayeur pour Spengler au 42e tour de la course qui était alors au volant. Déséquilibré, le Québécois a traversé le bas à gravier et a frappé les pneus de protection, endommageant un peu plus le prototype, déjà privé de son aileron.

Il a pu regagner les puits à faible allure, et l'inspection de la voiture a convaincu l'équipe d'abandonner.

Après la perte de l’aileron arrière en course, nous avons décidé de nous arrêter par sécurité , a précisé Spengler par courriel à Radio-Canada.

Quand on sait que dans la catégorie LMP1 (Le Mans Prototype 1), les vitesses de pointe frôlent les 350 km/h, on peut comprendre la décision de l'équipe autrichienne.

ByKolles Racing n'a pas réussi à compléter les 24 Heures du Mans depuis 2009.

Spengler avait déjà eu une mésaventure durant les essais, quand il n'avait pas pu un cône de sécurité qui avait été déplacé par une autre voiture. La Enso avait décollé et avait subi des dommages.

Le cône traînait sur la piste à la sortie du virage tertre rouge. Impossible de l’éviter. Il est passé sous la voiture , a précisé Spengler.

Bruno Spenlger a maintenant brisé la glace au Mans, et il espère un jour pouvoir voir le drapeau à damier.

J’ai adoré le circuit du Mans, et j'espère y retourner bientôt , a conclu le Québécois.