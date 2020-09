L'Impact s'écroule contre l'Union

Malgré une belle entame, l'Impact a été sèchement défait 4-1 par l'Union de Philadelphie dimanche au Red Bull Arena, au New Jersey, terre d'accueil du onze montréalais pendant que la frontière américano-canadienne demeure fermée.

Romell Quioto a aidé et nui l'Impact en l'espace de 11 minutes. Il a touché la cible sur un coup franc, dès la 5e, mais s'est aussi fait expulser de la rencontre, à la 16e, lorsqu'il a écopé d'un carton rouge après avoir donné un coup d'avant-bras à la tête de Mark McKenzie.

Il s'agissait d'un troisième carton rouge en trois matchs pour le Bleu-blanc-noir.

Kacper Przybylko a fait bouger les cordages à deux occasions pour l'Union, qui a retrouvé le 2e rang dans l'Association de l'Est. Alejandro Bedoya et Anthony Fontana ont aussi marqué dans la victoire.

Le club montréalais a subi un deuxième revers de suite et a raté une occasion de devancer le New York City FC en 5e position dans l'Est.

La troupe de Thierry Henry était privée des services d'Emanuel Maciel et de Rudy Camacho, justement suspendus pour avoir obtenu un carton rouge.

L'Impact renouera avec l'action mercredi contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

Avance gaspillée

Les Montréalais n'ont pas perdu de temps avant de donner le ton à ce match. Le travail de Quioto lui a permis d'offrir un coup franc à son équipe, devant la surface de réparation, et l'attaquant hondurien a lui-même mis la touche finale grâce à une bonne frappe à travers le mur formé par l'Union.

L'Impact semblait prêt à offrir une belle performance contre une bonne équipe, mais Quioto a ouvert la porte à ses adversaires. L'arbitre lui avait d'abord décerné un carton jaune, mais la reprise vidéo a montré qu'il s'agissait bel et bien d'un geste passible d'un carton rouge.

Il a fallu attendre à la 22e minute pour voir l'Union créer l'égalité. Matt Real a effectué un centre qu'Andrew Wooten a saisi. Le ballon s'est arrêté aux pieds de Bedoya, qui l'a envoyé dans le filet.

Przybylko a porté un dur coup dans les arrêts de jeu de la première mi-temps et au début de la deuxième. Il a d'abord redirigé de la tête un beau centre de Real et a ensuite complété la manœuvre de Brenden Aaronson, qui venait tout juste de se détacher facilement du défenseur Joel Waterman.

Fontana a planté le dernier clou dans le cercueil à la 65e minute, grâce à son troisième but en deux matchs.