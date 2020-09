Tadej Pogacar sacré champion du Tour de France à 21 ans

Tadej Pogacar n'aurait pu souhaiter meilleur scénario à la veille de ses 22 ans. À son premier Tour de France, il a été couronné au terme de la 21e et ultime étape, dimanche, sur les Champs-Élysées, à Paris.

À 21 ans et 364 jours, le Slovène est devenu le deuxième plus jeune vainqueur de l'histoire de la Grande Boucle après Henri Cornet en 1904 (19 ans et 352 jours).

Grâce à ce triomphe, il a offert un premier titre au Tour de France à la fois à son pays et à son équipe, UAE Emirates.

Jamais je n’aurais cru cela possible, a-t-il avoué. C’est tout simplement trois semaines incroyables. Je n’arrive pas à trouver les mots pour décrire mes sentiments.

Tadej Pogacar est félicité par son coéquipier de UAE Emirates. Photo : Reuters / Stuart Franklin

La veille, Pogacar avait créé la surprise en détrônant son compatriote Primoz Roglic, après une victoire écrasante dans le contre-la-montre de La Planche des Belles Filles. Le nouveau maillot jaune comptait 59 secondes d'avance sur son aîné au classement général avant la dernière étape, qui est demeuré inchangé. Roglic (+59 s) et l'Australien Richie Porte (+3 min 30) ont suivi en 2e et 3e places. Il s'agit d'une première présence sur le podium final pour les trois cyclistes.

C'est l'Irlandais Sam Bennett, détenteur du maillot vert pour le plus grand nombre de points, qui s'est imposé au sprint dans les derniers mètres de l'étape finale. Il a devancé le champion du monde, le Danois Mads Pedersen, et le Slovaque Peter Sagan.

Sam Bennett remporte la 21e étape du Tour de France. Photo : Reuters / Thibault Camus

Le champion en titre, le Colombien Egan Bernal, avait dû abandonner à l'issue de la 16e étape pour s'épargner d'une blessure.

Pour ajouter à son exploit déjà spectaculaire, Pogacar est aussi devenu le premier cycliste à rapporter trois maillots : le jaune (vainqueur), le blanc (meilleur jeune) et celui à pois (meilleur grimpeur).

L'an dernier, à 20 ans, il s'était illustré en remportant le Tour de l'Algarve et le Tour de Californie, en plus de se classer 3e du Tour d'Espagne.

Le Québécois Hugo Houle, 74e de la 21 étape, a conclu le Tour en 47e position (+2:39:54). Il avait terminé 91e à son baptême en 2019. Son coéquipier d'Astana Pro Team Miguel Angel Lopez (+6:47) a pris le 6e rang au classement général.

Aucun des 176 cyclistes inscrits initialement à la compétition, ni des 146 qui ont atteint le fil d'arrivée à Paris, n'a reçu un diagnostic positif au coronavirus pendant la compétition. Ces résultats signifient que les organisateurs du Tour de France ont pris la bonne décision en développant une bulle autour des cyclistes pour les empêcher de contracter le virus.

Le nombre de spectateurs était limité à 5000 pour accueillir les coureurs sur la célèbre avenue parisienne.