Tour de France : Pogacar détrône Roglic à la veille de la rentrée parisienne

Tadej Pogacar a détrôné Primoz Roglic samedi, après sa victoire écrasante dans le contre-la-montre de La Planche des Belles Filles, 20e et avant-dernière étape d'un Tour de France dont il s'apprête à devenir le plus jeune vainqueur depuis la fin de la Seconde guerre mondiale.

Avant la dernière étape, une formalité destinée aux sprinteurs, Pogacar compte 59 secondes d'avance sur son aîné. Le podium est complété par l'Australien Richie Porte, qui sera lui aussi présent pour la première fois sur le podium.

En 36,2 kilomètres, Pogacar a réussi le coup parfait. Il a gagné l'étape, son troisième succès depuis le départ, endossé le maillot jaune, conservé le maillot blanc de meilleur jeune et conquis le maillot à pois de meilleur grimpeur.

Mais la performance la plus étonnante du Slovène de l'équipe UAE Emirates tient à la gifle magistrale assénée à la plus forte équipe du peloton, la Néerlandaise Jumbo, jusque-là dominatrice sur ce Tour.

Jumbo a réalisé un tir groupé inutile dans ce contre-la-montre, le seul du Tour 2020. Roglic s'est classé 5e de l'étape à 1 min 56 s de Pogacar. Le Néerlandais Tom Dumoulin, deuxième, a concédé 1:21 au vainqueur et le Belge Wout van Aert, toujours aussi impressionnant, a pris la 4e place, à 1:31.

Stupéfaits, Dumoulin et van Aert ont assisté à l'arrivée triomphale de Pogacar, qui signifiait la déconfiture pour leur formation, qui a basé sa stratégie sur le seul Roglic, en tête du Tour depuis la sortie des Pyrénées.

Pareil renversement de situation ne s'était pas produit dans le Tour depuis la mémorable édition de 1989, quand l'Américain Greg LeMond avait dépossédé Laurent Fignon du maillot jaune le dernier jour.

Roglic, 30 ans, était constamment en retard sur Pogacar. De 13 secondes au premier pointage intermédiaire, l'écart a augmenté à 36 secondes, au pied de la montée finale longue de 5,9 kilomètres.

Je ne réalise pas, il va me falloir du temps , a réagi Pogacar.

J'ai l'impression que ma tête va exploser. J'étais déjà content au départ, avec ma deuxième place, et maintenant j'ai le maillot jaune!

J'avais des informations par l'oreillette, j'écoutais les consignes d'équipes. Mais, après avoir repris Miguel Angel Lopez , je ne me suis plus occupé des écarts. J'y suis allé plein gaz. Dans l'ascension, je n'entendais plus rien, les spectateurs faisaient trop de bruit , a poursuivi le Slovène.

Honnêtement, je ne pensais pas pouvoir reprendre tout ce temps à Roglic. Il a eu sans doute une mauvaise journée. Mais je ne pensais pas pouvoir le faire. C'est quand il a franchi la ligne que je me suis rendu compte que j'allais gagner le Tour , a triomphé Pogacar.

En passe de devenir le deuxième plus jeune vainqueur du Tour, après le Français Henri Cornet vainqueur sur tapis vert en 1904 lors de la deuxième édition de l'épreuve, Pogacar n'a plus qu'à dérouler dimanche sur les 122 kilomètres de la dernière étape entre Mantes-la-Jolie et les Champs-Élysées.

Le Québécois Hugo Houle, de l'équipe Astana, a abouti au 122e échelon, à 9:31 secondes de Pogacar. Le cycliste de Sainte-Perpétue est 46e au classement cumulatif.