Giannis Antetokounmpo élu joueur de l'année dans la NBA

L'attaquant des Bucks de Milwaukee a été nommé vendredi le joueur de l'année dans la NBA pour la deuxième saison de suite.

Le basketteur de 25 ans n'est que le troisième joueur de l'histoire de la ligue à remporter le titre de joueur par excellence et celui de joueur défensif de l'année au cours de la même saison, après Michael Jordan et Hakeem Olajuwon.

Les statistiques d'Antetokounmpo cette saison ont été sans précédent, avec des moyennes de 29,5 points, 13,6 rebonds et 5,6 passes décisives par match.

Personne n'avait jamais compilé ces statistiques dans une saison complète. Wilt Chamberlain et Elgin Baylor ont connu tous les deux des saisons où ils ont fait mieux qu'Antetokounmpo pour les moyennes de points et de rebonds, mais les deux n'ont pas réussi à égaler sa moyenne de passes.

Et ces chiffres n'ont pas été gonflés en raison d'une très grande utilisation. Il a conclu 5e dans la NBA pour les points, 2e pour les rebonds, mais seulement 71e pour la moyenne de minutes par match. Il a aidé les Bucks à enregistrer la meilleure fiche de la NBA cette saison, mais l'équipe a été éliminée des séries éliminatoires par le Heat de Miami en demi-finales de l'Est.

Michael Jordan a remporté le titre de joueur par excellence et de joueur défensif en 1987-1988 et Olajuwon a reçu les deux en 1993-1994. Antetokounmpo a presque réussi le coup la saison dernière en remportant le titre de joueur par excellence et en terminant 2e au scrutin du joueur défensif.