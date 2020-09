Le Lightning rejoint les Stars en finale de la Coupe Stanley

Le Lightning de Tampa Bay est venu à bout des Islanders de New York 2-1 lors du sixième match de leur série, jeudi, pour ainsi être couronné champion de l’Association de l’Est.

La partie s’est terminée en période de prolongation lorsque Anthony Cirelli a inscrit le but de la victoire avec un peu plus de six minutes à faire.

Les New-Yorkais ont quand même donné du fil à retordre au Lightning.

Ils ont inscrit le premier but de la soirée quand Devon Toews a trouvé le fond du filet 4 min 15 s après le début de la première période.

Le Lightning a répliqué deux minutes plus tard lorsque Victor Hedman a profité d’un retour généreusement offert par Semyon Varlamov pour dégainer d’un tir du poignet.

Par la suite, les deux gardiens ont été intraitables, particulièrement Varlamov qui a frustré de nombreux adversaires en repoussant 46 des 48 tirs dirigés vers lui.

En comparaison, les Islanders ont tiré 27 fois en direction d’Andrei Vasilevskiy.

Il s’agira de la troisième participation du Lightning de Tampa Bay à la finale et d'une première en cinq ans. L’équipe a soulevé la coupe Stanley en 2004.

Le premier match de la finale entre les Stars et le Lightning aura lieu samedi soir à 19 h 30 (HAE).