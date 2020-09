Le nouveau premier ministre japonais appuie les Jeux de Tokyo

Associated Press

Yoshiro Mori, président du comité organisateur, lui-même ancien premier ministre, a précisé dans un appel au président du CIO Thomas Bach que Yoshihide Suga avait exprimé un engagement fort envers le rendez-vous olympique de juillet 2021.

M. Mori a expliqué en point de presse jeudi que M. Bach souhaitait se rendre immédiatement au Japon pour remercier personnellement le premier ministre.

Si aucun détail n'a filtré sur la façon dont le Japon va gérer la situation sanitaire pendant les JO, Yoshiro Mori a précisé à Thomas Bach que deux ministres dans le nouveau gouvernement sont directement liés à l'organisation des Jeux en 2021, soit le ministre de l'Éducation Koichi Hagiuda et la ministre chargée des Jeux olympiques Seiko Hashimoto.

Le plus important sera de créer un environnement où chaque athlète pourra respecter ses collègues et où il pourra participer au meilleur de ses habiletés , a dit Seiko Hashimoto, ancienne médaillée olympique.

La ministre a participé aux Jeux d'hiver de 1984, 1988 (bronze), 1992 et 1994 en patinage de vitesse et à ceux d'été en 1988, 1992 et 1996 en cyclisme sur piste.

Au-delà des craintes sanitaires, les Jeux olympiques de Tokyo suscitent moins d'enthousiasme au sein de la population japonaise. Cet été, un sondage révélait qu'une majorité souhaite qu'ils soient de nouveaux reportés, option écartée par le CIO, ou encore carrément annulés.