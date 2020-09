Denis Shapovalov passe au troisième tour à Rome, Raonic s'arrête

Shapovalov a mis 1 h 41 min pour vaincre le 109e joueur mondial à sa troisième balle de match.

Dans la rencontre, le Canadien a été hésitant au service, une de ses armes. Il a réussi 12 as, mais n'a passé que la moitié de ses premières balles. Martinez a commis 7 doubles fautes.

Le 14e à l'ATP affrontera au prochain tour le Français Ugo Humbert, 42e, qui a battu l'Italien Fabio Fognini (13e) 7-5 et 7-6 (7/4).

Pour sa part, Milos Raonic a connu un sort différent. Il a perdu en trois manches de 6-7 (3/7), 6-4 et 2-6 face au Serbe Dusan Lajovic, 25e joueur mondial. C’est ce dernier qui retrouvera maintenant Rafael Nadal en huitièmes de finale.

Raonic, classé 19e, n’a pas vraiment pu compter sur son atout principal, son service. Il n'a réussi que 8 as, le même nombre que son adversaire. La rencontre a duré 2 h 32 min.

Il est prévu plus tard trois matchs de double avec des Canadiens. Le duo composé de Félix Auger-Aliassime et de Raonic sera en action, tout comme Shapovalov avec l'Indien Rohanna Bopanna. De plus, Gabriela Dabrowski et la Lettone Jelena Ostapenko uniront leurs efforts.