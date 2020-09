Jim Montgomery embauché par les Blues comme adjoint

Associated Press

Les Blues de St. Louis ont embauché Jim Montgomery comme entraîneur adjoint, moins d'un an après qu'il eut été congédié de son poste d'entraîneur-chef des Stars de Dallas pour conduite non professionnelle.

Montgomery obtient donc une deuxième chance dans la LNH environ 10 mois après que le directeur général des Stars, Jim Nill, eut affirmé que les actions de l'entraîneur de 51 ans allaient à l'encontre des valeurs et des convictions des Stars de Dallas et de la Ligue nationale de hockey , sans élaborer. Les Stars l'ont remplacé en décembre par Rick Bowness et l'équipe participera à la finale de la Coupe Stanley.

Montgomery avait avoué dans les mois suivant son congédiement avoir des problèmes de consommation d'alcool. Il a également pris des moyens pour vaincre ses démons.

Dans un communiqué émis par les Blues, Montgomery a déclaré que sa famille et lui remerciaient le propriétaire Tom Stillman, le directeur général Doug Armstrong et l'entraîneur-chef Craig Berube pour lui avoir offert cette deuxième chance.

Montgomery, qui est originaire de Montréal, remplacera Marc Savard derrière le banc. Savard a démissionné de son poste après une saison afin de passer plus de temps avec sa famille au Canada.

Montgomery en sera à son premier emploi d'entraîneur adjoint dans la LNH. Il a disputé ses 67 premiers matchs dans la LNH avec les Blues, lors de la saison 1993-1994.