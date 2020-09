L'Impact sera privé d'Emanuel Maciel deux matchs au lieu d'un

Maciel a aussi écopé une amende dont le montant n'a pas été dévoilé pour un tacle dangereux à l'endroit de Cristian Dajome pendant la 70e minute de jeu.

Il devait purger une suspension automatique d'un match pour carton rouge et ratera donc un total de deux rencontres.

De son côté, Cavallini a été puni après qu'il eut été expulsé pendant la 57e minute de jeu pour avoir atteint le gardien Clément Diop à la tête en tentant un tir. Il avait reçu son deuxième carton jaune du match sur la séquence.

Une échauffourée avait éclaté après ce contact et Cavallini avait mis ses mains autour du cou d'un rival pendant la mêlée.

Cavallini a également reçu une autre amende pour ne pas avoir quitté le terrain `au moment opportun et de manière ordonnée'.

Maciel et Cavallini ne seront donc pas disponibles pour le match entre l'Impact et les Whitecaps, mercredi soir. Macial ratera également le duel de dimanche entre l'Impact et l'Union de Philadelphie, au New Jersey.