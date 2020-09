Le Canadien met sous contrat Joel Edmundson

Le contrat est d'une durée de quatre saisons et d'une valeur annuelle de 3,5 millions de dollars, soit la même que l'arrière Ben Chiarot. Edmundson aurait pu tester le marché des joueurs autonomes le 9 octobre prochain.

Samedi, le Canadien avait échangé aux Hurricanes un choix de cinquième tour (139e sélection) au repêchage 2020 pour obtenir les droits de l'imposant défenseur gaucher de 1,93 m (6 pi 4 po) et 97,5 kg (215 lb).

Né au Manitoba, Edmundson a inscrit 20 points, dont 7 buts, en 68 matchs lors de la campagne 2019-2020, écourtée par la pandémie de COVID-19. Il a également présenté un différentiel de +7 et écopé de 72 minutes de pénalité.

L'athlète de 27 ans a soulevé la coupe Stanley en 2019 lorsqu'il défendait la ligne bleue des Blues de St. Louis, l'organisation qui l'a sélectionné au 46e échelon (2e tour) de l'encan 2011 de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Edmundson a amorcé sa carrière dans le circuit Bettman en 2015 et compte cinq saisons d'expérience, soit quatre avec les Blues et une avec les Hurricanes. Il a enregistré 26 buts et 61 aides en 390 rencontres dans la LNH, en incluant les séries.