Lamine Diack condamné à deux ans de prison ferme

L'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme Lamine Diack a été condamné mercredi à Paris à quatre ans de prison, dont deux ans avec sursis, pour corruption active et passive et abus de confiance.

L'ancien dirigeant sénégalais de 87 ans a été condamné pour son implication dans un réseau de corruption voué à cacher des cas de dopage en Russie.

Il a de plus été condamné à une amende maximale de 500 000 euros (780 000 $ CA).

Ressorti libre à l'issue de la lecture du jugement, M. Diack a annoncé par la voix de son avocat qu'il interjetterait appel.

Parmi les six prévenus, tous reconnus coupables, la peine la plus lourde a été prononcée contre son fils, Papa Massata Diack, qui est resté à Dakar et avait refusé de comparaître au procès en juin. Il a été condamné à cinq ans de prison ferme et à 1 million d'euros d'amende, et le tribunal a maintenu le mandat d'arrêt contre lui.

Des peines de prison ont été prononcées à l'encontre des autres protagonistes : deux ans avec sursis et 140 000 euros d'amende pour l'ancien chef de l'antidopage à l'IAAF, Gabriel Dollé, et trois ans de prison, dont deux avec sursis, et 100 000 euros d'amende pour l'avocat Habib Cissé, qui conseillait Lamine Diack.

Deux responsables russes jugés en leur absence, l'ancien président de la Fédération nationale d'athlétisme Valentin Balakhnitchev et l'ancien entraîneur Alexeï Melnikov, ont été condamnés respectivement à trois et à deux ans de prison ferme, avec maintien du mandat d'arrêt.