La Série mondiale se jouera à un seul endroit pour la première fois depuis 1944

La Série mondiale se jouera entièrement au nouveau stade des Rangers à Arlington, au Texas, dans le cadre d'une entente conclue entre le baseball majeur et l'Association des joueurs.

C'est la première fois que l'événement sera disputé entièrement au même endroit depuis 1944.

Dans le cadre d'un accord finalisé mardi, les séries de sections, de championnats et la Série mondiale se dérouleront dans le contexte de bulle pour minimiser le risque de contamination au coronavirus, qui a retardé le début de la saison et l'a limitée à un calendrier de 60 matchs pour chaque club. Le premier tour éliminatoire selon le format trois de cinq, élargie de 10 à 16 équipes cette année, opposera les équipes les mieux classées.

La Série mondiale se déroulera au Globe Life Park à Arlington, un stade doté d'un toit rétractable avec du gazon artificiel qui a été inauguré cette année et qui est situé à côté de l'ancien stade des Rangers. La série de championnat de la Ligue américaine aura lieu au Petco Park de San Diego et celle de la Ligue nationale à Arlington.

Les séries de sections de la Ligue américaine seront présentées à San Diego et au Dodger Stadium de Los Angeles, et celles de la Ligue nationale au Globe Life Park et au Minute Maid Park de Houston.

Avant les matchs de mardi, les Rangers occupent le dernier rang de l'Ouest de l'Américaine avec une fiche 17-30 et ils ont peu de chances de se qualifier pour les éliminatoires.

De l'avis de nos experts en maladies infectieuses, le plus grand risque de contamination pour les joueurs et le personnel est le contact avec les membres de la famille et les amis qui ont été exposés à la COVID-19 dans leurs communautés , a écrit le commissaire adjoint Dan Halem dans une note transmise aux équipes, lundi soir.

Presque tous les résultats de tests positifs qui ont été rapportés parmi les joueurs et le personnel au cours du dernier mois peuvent être attribués à un contact avec un membre de la famille infecté, une partenaire ou un ami en dehors des installations du club.

Halem a ajouté que les ligues majeures et l'Association des joueurs étaient en train de finaliser les détails de l'entente, qui prévoit que les joueurs seront testés quotidiennement pendant les séries.

Alors que la NFL dispute le Super Bowl dans un site neutre sélectionné à l'avance, le baseball a repoussé l'idée, qui a longtemps été préconisée par l'éminent agent Scott Boras.

La Série mondiale a été disputée pour la dernière fois sur un seul site en 1944 au Sportsman's Park de Saint Louis, où les Cardinals ont vaincu les Browns 4-2. Le Polo Grounds de New York a accueilli tous les matchs en 1921 et 1922, les deux dernières saisons où c'était le domicile des Giants de New York et des Yankees. Les Giants ont remporté les deux titres.

Les équipes de la Ligue américaine qui sont dans la course aux éliminatoires doivent commencer une période de transition le 22 septembre et les équipes de la Ligue nationale le lendemain. À partir de ces dates, les 28 joueurs actifs, 12 joueurs de l'équipe des réservistes et 50 membres du personnel allant des receveurs dans l'enclos au personnel administratif doivent rester à l'hôtel de transition de l'équipe ou voyager avec l'équipe à l'étranger.

En vertu d'une clause d'exception obtenue par l'Association des joueurs, seuls les joueurs ayant des besoins médicaux spéciaux documentés par un médecin pourront se mettre en quarantaine à domicile pendant la période de transition. Même chose pour ceux dont la conjointe est enceinte ou qui vivent avec des enfants. Mais le baseball majeur a prévenu qu'il n'approuverait pas un grand nombre de demandes de mise en quarantaine à domicile.

Seuls les conjoints, les partenaires, les enfants et les prestataires de garde d'enfants peuvent rester avec les joueurs pendant la période de transition, et les personnes autres que les joueurs ne peuvent pas amener la famille à l'hôtel de transition ou à l'étranger. Les membres de la famille ne seront pas autorisés à entrer dans les hôtels-bulles des quatre sites à moins qu'ils ne terminent une quarantaine supervisée de sept jours.

Un joueur peut également avoir jusqu'à six membres de sa famille dans des hôtels familiaux séparés aux quatre sites. Le baseball majeur a révélé qu'il ferait de son mieux pour organiser des visites dans des lieux extérieurs supervisés.