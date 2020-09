L'Impact a sa destinée en main au Championnat canadien

La prestation des hommes de Thierry Henry lors de la première de deux rencontres dans l'Ouest canadien les a rapprochés à trois longueurs du Toronto FC. Mais surtout, les tenants du titre n'auront pas à prendre en considération le pointage final mercredi au stade BC Place, tant qu'ils l'emportent.

Jouer vers l'avant ou ne pas jouer vers l'avant. Gagner 1-0 ou gagner 4-2. Tu joues pour gagner. Pour moi, cela ne change rien du tout. Il faut essayer de gagner ce match et voir ce qui va se passer après. 1-0, c'est une victoire [...] Nous, on joue pour essayer de gagner. Ce n'est pas toujours le cas, comme vous le savez très bien. Rien ne changera de notre côté. Thierry Henry, entraîneur-chef de l'Impact de Montréal

Le capitaine Jukka Raitala abonde dans le même sens qu'Henry.

Depuis que Thierry est à la tête de l'équipe, nous sommes portés vers l'attaque, nous voulons marquer des buts et être divertissants. Si nous menons en fin de match, il faudra bien sûr jouer de façon intelligente. Mais si nous marquons le premier but, nous voudrons en obtenir un deuxième, puis un troisième. On ne peut aborder ce match en se disant qu'il faut gagner ce match 1-0. Il faudra marquer le plus de buts possible , assure le vétéran de 32 ans.

Le premier critère de bris d'égalité instauré par Soccer Canada est le différentiel entre les buts marqués et accordés, et non le rendement opposant les clubs au coude-à-coude, suivi dans un deuxième temps du nombre de réussites obtenues sur les terrains adverses.

Classement des équipes de la MLS au Championnat canadien Toronto FC : 12 points en 6 matchs, différentiel de +4 et 5 buts à l'étranger Impact de Montréal : 9 points en 5 matchs, différentiel de +3 et 5 buts à l'étranger Whitecaps de Vancouver : 3 points en 5 matchs, différentiel de -7 et aucun but à l'étranger

Contrairement aux années précédentes, les résultats des matchs du Championnat canadien sont comptabilisés dans la MLS. Une nouvelle réalité, imposée par la pandémie de la COVID-19, qui force encore plus qu'à l'habitude les entraîneurs à faire la part des choses entre les deux compétitions.

Henry s'attend à un duel complexe pour ses ouailles puisqu'il n'est jamais facile de battre deux fois une équipe en si peu de temps, qui plus est, dans sa demeure. L'entraîneur-chef les a mis en garde mardi, durant sa visioconférence d'avant-match, afin qu'ils fassent preuve de vigilance face aux protégés de Marc Dos Santos.

Rudy Camacho (gauche) et Theo Bair (droite) Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Une position avantageuse

Le sursaut en attaque du Bleu-blanc-noir, auquel a participé Samuel Piette dimanche, aurait difficilement pu se produire à un moment plus opportun. D'autant plus que le onze montréalais ne porte pas l'étiquette de puissance offensive dans la MLS.

Rappelons qu'avant de prendre d'assaut le domicile des Whitecaps, il avait inscrit 4 buts dans un même match qu'à une seule occasion à ses 57 rencontres précédentes, toutes compétitions confondues. Un résultat pour le moins rarissime.

Le carton rouge décerné à Emanuel Maciel à la fin du dernier affrontement le privera d'action contre les Vancouvérois, qui veulent éviter un balayage montréalais dans le tournoi, après avoir récemment subi des revers de 2-0 et de 4-2. Une perte notable pour l'Impact à la lumière des propos d'Henry, qui considère que la recrue de 23 ans est en train de devenir un joueur important pour nous .

Le tacticien français n'a pas encore déterminé qui le remplacera à titre de milieu de terrain partant, un rôle qu'a occupé Maciel durant l'ensemble du Championnat canadien. À moins qu'il opte pour un remaniement de sa formation?

C'est exactement la question qu'on se pose actuellement. Il reste encore un entraînement pour nous, on verra bien ce qui va se passer [mardi] après-midi et voir comment ça fonctionne, comment on peut évoluer. Ce sont des choses qu'il faut essayer de gérer, tu ne peux pas prévoir une suspension, une blessure , explique Henry.