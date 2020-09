Peter Laviolette devient l'entraîneur-chef des Capitals

Il remplace Todd Reirden, congédié le mois dernier à la suite d'une deuxième élimination de suite au premier tour des séries éliminatoires.

Laviolette, 55 ans, compte 18 ans d'expérience comme entraîneur-chef. Il a récemment été à la tête des Predators de Nashville, mais a été congédié en janvier après cinq saisons et demie. Il a mené les Flyers de Philadelphie, en 2010, et les Preds, en 2017, à la finale de la Coupe Stanley. Il a également dirigé les Islanders de New York.

Peter est un entraîneur qui a connu du succès dans la LNH, qui a gagné la Coupe Stanley et qui apporte un énorme bagage d'expérience à notre équipe , a déclaré le directeur général, Brian MacLellan, par communiqué.

Nous trouvons qu'il est un excellent communicateur qui saura motiver nos jeunes joueurs à jouer avec passion, de façon structurée et disciplinée, tout en les aidant à atteindre le plein potentiel, poursuit-il. De plus, il est un entraîneur très respecté et doté d'une grande intégrité, ce qui fait qu'il est la personne idéale pour faire de notre équipe une aspirante à la Coupe Stanley.

Laviolette vient au 16e rang de l'histoire de la LNH pour les victoires avec 637.