Les mondiaux de luge de 2021 n'auront pas lieu à Whistler

Les Championnats du monde de luge et de bobsleigh de 2021 ont été reprogrammés en Allemagne en raison de la pandémie planétaire et des restrictions de voyage.

C'est ce qu'ont annoncé mardi les fédérations internationales de luge (FIL) et de bobsleigh (FIBT).

Les mondiaux de luge devaient initialement avoir lieu à Whistler, en Colombie-Britannique, sur la piste des Jeux olympiques de 2010.

En raison de la pandémie mondiale de coronavirus, le conseil d'administration de la FIL a dû reprogrammer la 50e édition des Championnats du monde qui auront lieu à Berchtesgaden-Königssee en Allemagne , a expliqué la FIL.

Les épreuves auront lieu du 29 au 31 janvier.

Les mondiaux de bobsleigh étaient prévus à Lake Placid, aux États-Unis, mais se tiendront à Altenberg du 5 au 14 février.

En raison des calendriers et des restrictions de voyageen place, nous avons dû prendre une décision , a expliqué Ivo Ferriani, le président de la FIBT qui organise les épreuves de bobsleigh et de skeleton.

En cette saison préolympique, les Coupes du monde de luge, de bobsleigh et de skeleton ne feront pas étape en Amérique du Nord et se concentreront sur l'Europe, essentiellement en Allemagne et en Autriche.

La dernière étape de la Coupe du monde de luge reste toutefois programmée à Pékin les 20 et 21 février sur la piste où se disputera l'épreuve olympique des Jeux de 2022.