Ben Roethlisberger et les Steelers défont les Giants

Les Steelers de Pittsburgh ont salué le retour au jeu de Ben Roethlisberger avec un triomphe, lundi, à New York. Le vétéran quart-arrière a guidé son équipe vers une victoire de 26-16 contre les Giants à son premier match en 12 mois.

De retour sur le terrain après s'être absenté lors des 14 dernières rencontres, le meneur des Steelers s'est montré fort à l'aise aux commandes de l'attaque, comme en font foi ses 3 touchés et ses 229 verges par la passe. Il a complété 21 de ses 32 relais (65,6 %).

Deux fois plutôt qu'une, Roethlisberger a repéré le receveur éloigné JuJu Smith-Schuster dans la zone payante. Son homologue James Washington a inscrit l'autre majeur des Steelers, après avoir offert un deuxième effort à la porte des buts.

Le porteur de ballon Benny Snell a profité de la blessure de son coéquipier James Conner, touché à une cheville, pour obtenir plus de temps de jeu et récolter 113 verges au sol à la suite de 19 portées. Conner a terminé sa soirée de travail avec neuf verges en six courses.

Le quart Daniel Jones et l'ailier éloigné Darius Slayton ont uni leurs efforts pour marquer deux touchés. Jones a toutefois commis deux interceptions, la première réalisée par le secondeur extérieur T.J. Watt, la seconde par le plaqueur Cameron Heyward.

Le receveur de passes Chase Claypool a effectué une entrée remarquée dans la Ligue nationale de football (NFL). La recrue, née en Colombie-Britannique, a réussi un attrapé sensationnel de 28 verges au premier quart, son premier avec les Steelers, qui l'ont repêché au 49e rang (2e tour) en avril dernier.

Claypool a enregistré une autre réception de 11 verges, ainsi qu'une course de 8 verges, pour porter son total à 47 dans l'affrontement.

Il a défendu les couleurs des Fighting Irish de Notre Dame de 2016 à 2019 avant d'accéder au circuit Goodell. Il a capté 150 ballons, dont 19 ont été des touchés, pour des gains de 2159 verges en 45 matchs dans la NCAA.

Les Steelers seront les hôtes des Broncos de Denver dimanche prochain, tandis que les Giants se rendront à Chicago afin d'y affronter les Bears.