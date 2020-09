Feux de forêt : Brooke Henderson se retire d'un tournoi en Oregon

La Canadienne a expliqué avoir pris la décision de renoncer au tournoi peu après que la LPGA eut fermé l’accès au parcours et à ses aires d'entraînement à cause d’un avertissement de fumée intense. L’Oregon est aux prises avec plusieurs feux de forêt, tout comme la Californie et l’État de Washington.

Je trouvais que ce n'était pas prudent d'aller jouer à Portland cette semaine en raison de la qualité de l'air et de la proximité des feux , a indiqué Henderson à La Presse canadienne.

L'athlète de Smith Falls, en Ontario, a terminé 2e à égalité au tournoi ANA Inspiration, dimanche, à l'issue d'une palpitante prolongation avec l'Américaine Nelly Korda et l'éventuelle gagnante, la Sud-Coréenne Mirim Lee.

Il s'agissait de son troisième tournoi, et d'un deuxième événement majeur, depuis la relance d'une saison condensée par la LPGA. Henderson avait hâte de jouer sur le parcours Columbia Edgewater, où elle a remporté deux titres.

Je trouve que mon jeu est à point après le week-end dernier et Portland a toujours été l'un de mes endroits préférés, a déclaré la gagnante des éditions 2015 et 2016. Je suis toujours dans le coup quelque part dans la semaine, même si je ne gagne pas le tournoi.

Ç'a été une décision difficile à prendre, mais je pense que c'est la bonne dans les circonstances. Brooke Henderson

Henderson compte retourner chez elle, en Floride. Son prochain tournoi devrait être la Classique ShopRite à Galloway, dans le New Jersey, du 1er au 4 octobre.

La golfeuse de 23 ans a raté la portion australienne du calendrier au début de l'année, avant que la LPGA n'annule son passage en Asie en raison de la COVID-19. Le circuit a repris ses activités le 31 juillet, mais Henderson n'a recommencé sa saison que le 20 août, à l'Omnium britannique, où elle ne s'est pas qualifiée pour les rondes de la fin de semaine.

Henderson a ensuite conclu en 49e place à égalité au Championnat de l'Arkansas, puis en 2e position la semaine passée.