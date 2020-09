Les DG de la LNH se préparent à une nouvelle réalité économique

Le plafond salarial devait atteindre au moins 84 millions de dollars en 2020-2021 – une augmentation de 2,5 M$ par rapport à la saison en cours – et aurait pu atteindre 88,2 M$ si l'Association des joueurs de la LNH avait maximisé la clause d'indexation prévue à la convention collective.

Les séries de la Coupe Stanley étaient à l'horizon. Les DG élaboraient alors des plans pour le marché des joueurs autonomes, le repêchage et la suite des choses.

C'était avant la pandémie de COVID-19. Tout est maintenant très différent de ce que quiconque aurait pu imaginer il y a six mois et demi.

La LNH a relancé sa saison cet été, à huis clos, dans les villes bulles de Toronto et d'Edmonton, après la suspension de son calendrier le 12 mars. Mais avec peu de revenus aux guichets, les équipes font face à une nouvelle réalité économique difficile.

Le plafond devrait demeurer à 81,5 M$ dans un avenir prévisible, et il est probable qu'un certain nombre d'équipes chercheront à se positionner sous ce montant.

Le travail des 31 directeurs généraux de la LNH sera affecté au repêchage, prévu les 6 et 7 octobre, et au marché des joueurs autonomes qui s'ouvrira deux jours plus tard.

C'est sans précédent, a reconnu le DG Brad Treliving, des Flames de Calgary. C'est un monde très différent. Il y aura beaucoup de mouvements, il y aura beaucoup de discussions et de travail devant nous.

Le directeur général des Maple Leafs de Toronto, Kyle Dubas, a avoué que la vitesse à laquelle tout se déroulera après la remise de la coupe Stanley à Edmonton sera incroyable.

C'est vraiment difficile à envisager, a dit Dubas. Les inconnues, en ce moment, sont à un niveau encore bien au-delà du hockey.

Terrain inconnu

Dubas a été le premier à effectuer un échange important dans l'intersaison – les équipes éliminées des séries sont autorisées à transiger – lorsqu'il a envoyé l'ailier Kasperi Kapanen aux Penguins de Pittsburgh. Ce transfert a permis aux Torontois de mettre la main sur un espoir, le 15e choix au repêchage et, peut-être plus important encore, de l'espace nécessaire sous le plafond salarial.

C'est un terrain inconnu pour nous tous , a affirmé Marc Bergevin, le directeur général du Canadien de Montréal, qui a obtenu les services du gardien substitut Jake Allen dans un échange avec les Blues de St. Louis, le mois dernier, avant d'acquérir le défenseur Joel Edmundson, des Hurricanes de la Caroline, le week-end dernier.

Avec le plafond inchangé et sans savoir quand les équipes pourront jouer devant des spectateurs, et les revenus qui en découlent, cela affecte le plafond salarial. Nous n’inventons rien. C'est la réalité. Tout le monde en subira les conséquences. Marc Bergevin, DG du Canadien de Montréal

Le défenseur Alex Pietrangelo, des Blues de St. Louis, et l'ailier Taylor Hall, des Coyotes de l'Arizona, sont les noms les plus connus qui sont susceptibles de se retrouver sur le marché des joueurs autonomes. Ils seront les joueurs les plus recherchés, mais il est difficile de prévoir ce que seront les modalités et les montants en jeu dans une période aussi incertaine.

Il n'y aura pas beaucoup de liquidité en circulation dans le système, a soutenu le directeur général des Flyers de Philadelphie, Chuck Fletcher. Il sera intéressant de voir comment les joueurs autonomes considèrent cette problématique et comment les équipes l’abordent.

Vous verrez peut-être plus de transferts, alors que les équipes doivent s'améliorer ou combler certaines lacunes, et vous n'avez peut-être pas la capacité d'entrer sur le marché des joueurs autonomes. Il faudra être créatif pour trouver des solutions avec d'autres équipes. Ce sera très intéressant.

Moins d'argent disponible

Le directeur général des Jets de Winnipeg, Kevin Cheveldayoff, s'attend à ce que certains joueurs autonomes avec compensation à travers la ligue en fassent les frais.

Certaines organisations seront confrontées à des décisions qu'elles n'avaient pas anticipées, a-t-il expliqué. Il y aura des décisions difficiles, certainement au sein de notre organisation, mais aussi dans d'autres organisations.

Le défenseur Tyson Barrie, des Leafs, semblait en mesure d'obtenir un salaire important en tant que joueur autonome sans compensation à la même époque l'an dernier, après avoir été acquis de l'Avalanche du Colorado. Mais une saison difficile jumelée à la pandémie ont complètement changé la donne par rapport à il y a 12 mois.

Il met toutefois sa situation en perspective.

Tout ce que j'envisageais avant a évidemment changé, et cela a changé pour beaucoup de gens d'une manière bien pire que pour moi, a confié Barrie. Je dois simplement être reconnaissant et heureux de la situation dans laquelle je suis et du fait que je puisse pratiquer un sport pour gagner ma vie.

Le directeur général des Capitals de Washington, Brian MacLellan, a pour sa part affirmé qu'il serait difficile pour les équipes au niveau ou près du plafond salarial de compléter leur formation.