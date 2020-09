Félix Auger-Aliassime éliminé à son premier match à Rome

Le Québécois, 20e joueur mondial, s'est incliné en deux manches de 4-6 de 5-7 devant le Serbe Filip Krajinovic (29e).

Le joueur de 20 ans, défait en huitièmes de finale aux Internationaux des États-Unis la semaine dernière par l'éventuel champion Dominic Thiem, a réussi six as, mais il a aussi commis six doubles fautes.

Krajinovic avait déjà vaincu Auger-Aliassime à leur précédente confrontation à Rotterdam en 2018.

Les Ontariens Denis Shapovalov, no 12, et Milos Raonic, no 13, participent également à ce tournoi. Ils entreront en scène mardi.

Autres résultats du premier tour :