Samuel Piette marque enfin son premier but, l'Impact bat les Whitecaps

Grâce à la victoire et au pointage final, l'Impact est dans une position plus que favorable pour doubler le Toronto FC au 1er rang du Championnat canadien. Pour réaliser le tour de force, il n'a besoin que d'une victoire de 1-0 mercredi contre les Whitecaps. Le gain lui a également permis de rejoindre le New York City FC au 5e rang du classement de l'Association de l'Est de la MLS.

Le Bleu-blanc-noir menait 2-1 quand Piette, posté en plein centre de la surface de réparation, a habilement fait bifurquer une passe en retrait de Saphir Taïder pour son premier but à son 79e match, à la 51e minute de jeu.

Orji Okwonkwo, Taïder, sur un tir de pénalité, tous deux en première période, et Romell Quioto, à la deuxième, ont également trouvé le fond du filet pour les hommes de Thierry Henry.

Les Whitecaps ont profité d'un but de Rudy Camacho contre son camp à la 66e minute lorsqu'ils jouaient avec un joueur en moins. Theo Bair avait marqué le premier but de la rencontre tôt en première mi-temps.

Les deux formations ont joué les 18 dernières minutes à 10 contre 10 à la suite des expulsions de Lucas Cavallini à la 57e minute, du côté des Whitecaps, et celle d'Emanuel Maciel, pour l'Impact, 15 minutes plus tard.

Après avoir été expulsé de la rencontre, l'attaquant des Whitecaps Lucas Cavallini a une prise de bec avec le défenseur de l'Impact Luis Binks. Photo : La Presse canadienne / JONATHAN HAYWARD

Du jeu ouvert

Alors que l'on pouvait s'attendre à ce que les joueurs montréalais tentent de s'imposer en territoire adverse dans l'espoir de marquer des buts, on a eu droit à une première moitié de match où les tentatives de tir ont été nombreuses.

Les hommes de Thierry Henry ont terminé cette première période avec 10 tirs en direction de Thomas Hasal, dont la moitié ont été cadrés.

Les Whitecaps ont également dirigé de bons tirs vers Clément Diop et l'un d'eux, décoché d'un angle plutôt fermé, a permis à Bair d'ouvrir la marque dès la septième minute de jeu.

L'Impact a créé l'égalité environ huit minutes plus tard, aidé par des bonds du ballon favorables. Après une belle incursion et du bon travail individuel dans la surface de réparation, Quioto, lancé par Piette, a vu son tir frapper le poteau éloigné. Le ballon a rebondi vers le centre de la surface et touché Taïder avant de bifurquer vers la gauche, où se trouvait Okwonkwo, qui n'a pas raté sa chance.

La formation montréalaise a rompu l'égalité tout juste avant la fin de la première mi-temps. Là encore, Quioto a été au cœur de l'action lorsque le gardien des Whitecaps l'a fait chuter dans la surface de réparation en plongeant dans ses chevilles.

Taïder a effectué le tir de pénalité, même si Quioto a tenté de le convaincre de le laisser le prendre, et il a poussé le ballon à la gauche de Hasal pour sa neuvième réussite en neuf tentatives dans pareilles circonstances avec la formation montréalaise.

L'Impact a amorcé la deuxième demie avec autorité et Piette a augmenté l'avance de la formation montréalaise avant que Quioto ne porte la marque à 4-1, sur une passe de Piette, à la 60e minute de jeu, soit trois minutes après la sortie de Cavallini.

À partir de ce moment, l'Impact a joué avec le feu et a failli se brûler. Les Whitecaps se sont rapprochés à deux buts quand Camacho a fait dévier un centre de Cristian Gutierrez derrière Diop à la 66e minute.

Puis, à la 89e minute, Zachary Brault-Guillard a sauvé les meubles en se postant sur la ligne des buts et en bloquant un tir de Russell Teibert alors que Diop s'était retrouvé hors position après avoir réalisé un premier arrêt.

La formation montréalaise a résisté pendant sept minutes additionnelles en arrêts de jeu pour signer cette importante victoire.