Eugenie Bouchard vaincue en finale à Istanbul

Malgré une belle entame et un retour en force, la Canadienne Eugenie Bouchard a été défaite en finale du tournoi d'Istanbul, dimanche. La Roumaine Patricia Maria Tig a remporté le titre en trois manches de 2-6, 6-1 et 7-6 (7/4).

Issue des qualifications, Bouchard a perdu de sa superbe au terme de la manche initiale, nettement à son avantage, jusqu'au milieu de la troisième. Son efficacité au service s'est détériorée et Tig en a profité pour combler le retard et se placer aux commandes.

La Québécoise a talonné son adversaire jusqu'à la toute fin et s'est même approchée à 5-5 en troisième manche, après avoir été en retard 1-4 et 3-5. Elle a ensuite sauvé pas moins de six balles de championnat pour forcer le bris d'égalité.

Elle a refait le coup à Tig une septième fois, avant de finalement rendre les armes après 2 h 29 min sur le court. Il s'agit d'un premier sacre pour la Roumaine de 26 ans.

Bouchard n'avait pas atteint l'étape ultime d'un tournoi de la WTA en plus de quatre ans. Elle avait baissé pavillon devant l'Ukrainienne Elina Svitolina à Kuala Lumpur, en Malaisie.

Son seul triomphe s'est produit en 2014 à Nuremberg, en Allemagne, après avoir battu la Tchèque Karolina Pliskova. Elle avait accédé au carré d'as dans trois des quatre événements du grand chelem au cours de cette année couronnée de succès.

Comme elle est passée par les qualifications, qui comptaient deux tours, Bouchard a disputé sept matchs en Turquie depuis lundi dernier. Parmi les six victoires obtenues avant la finale, l'une d'entre elles est survenue contre la Russe Svetlana Kuznetsova, 1re tête de série à Istanbul et 34e mondiale.

La Montréalaise de 26 ans effectuera un bond de plus de 100 places, lundi, lorsque la WTA dévoilera son prochain classement. Elle est débarquée à Istanbul au 272e échelon du circuit féminin, loin derrière Tig, 88e, qui grimpera quant à elle d'une trentaine de rangs grâce à sa victoire.

Bouchard compte trois présences en quarts de finale en cinq tournois cette saison, stoppée pendant quelque cinq mois entre mars et août en raison de la pandémie de COVID-19. Elle affiche un rendement de 12 victoires contre 5 revers en 2020.