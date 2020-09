Le Canadien obtient les droits du défenseur Joel Edmundson

Le contrat de l'arrière de 27 ans viendra à échéance à la fin de la saison 2019-2020. S'il ne s'entend pas avec le Tricolore d'ici au 9 octobre, il sera joueur autonome sans compensation.

Edmundson a inscrit 7 buts et 13 mentions d'assistance en 68 matchs et a présenté un différentiel de +7 lors du dernier calendrier. Il compte 5 campagnes et 390 rencontres d'expérience dans la Ligue nationale de hockey, soit 337 en saison et 53 en séries.

Le Manitobain a été sacré champion de la Coupe Stanley avec les Blues de St. Louis en juin 2019.

Edmundson a ensuite signé une entente d'un an avec l'équipe, d'une valeur de 3,1 millions de dollars, mais a finalement été envoyé en Caroline avant le début de l'actuelle saison. L'imposant défenseur de 1,93 m (6 pi 4 po) et 97,5 kg (215 lb) a fait partie de l'échange de Justin Faulk.

Les Blues avaient sélectionné Edmundson au deuxième tour (46e sélection) du repêchage de 2011.

Plus tôt dans la journée, le Tricolore a annoncé avoir prêté l'attaquant Hayden Verbeek au HC'05 de Banska Bystrica, qui se produit dans l'Extraliga en Slovaquie, pour le début de la campagne 2020-2021.

Verbeek est tout de même attendu au prochain camp d'entraînement du Canadien.