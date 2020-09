Naomi Osaka sacrée championne des Internationaux des États-Unis

Désormais détentrice de trois titres du grand chelem, la Japonaise de 22 ans a décroché une victoire de 1-6, 6-3 et 6-3 après un choc de 1 h 57 min. Outre ses sacres à Flushing Meadows (2018, 2020), Osaka a également remporté la palme à Melbourne lors du premier événement majeur de la saison 2019.

Quatrième tête de série, Osaka a succédé à la Canadienne Bianca Andreescu, couronnée à New York l'année dernière à la suite d'un gain en deux manches contre l'Américaine Serena Williams.

Un bris d'Osaka au huitième jeu du tiers ultime, qui répliquait immédiatement à Azarenka, lui a offert l'occasion de servir pour le match. Elle a confirmé son vol et son triomphe à sa deuxième balle de championnat.

Je n'ai pas envie de jouer plus de finales contre toi, c'était trop dur , a déclaré Osaka à l'endroit d'Azarenka au moment de recevoir son trophée de championne.

Naomi Osaka Photo : Getty Images / Matthew Stockman

Osaka a réussi six as, soit le double d'Azarenka, et chacune d'elles a commis deux doubles fautes. Elles ont toutes deux enregistré cinq bris de service.

Azarenka s'est quant à elle encore inclinée en finale des Internationaux des États-Unis. La cadette des sœurs Williams avait défait la Bélarusse au tour décisif lors des tournois de 2012 et de 2013.

Jamais deux sans trois, comme on dit. Il faudra que je réessaye... , a dit la double gagnante des Internationaux d'Australie (2012, 2013).

L'affiche était identique à celle du tournoi de Cincinnati, disputé exceptionnellement à Flushing Meadows, qui n'avait finalement pas eu lieu il y a deux semaines en raison d'une blessure à Osaka qui l'avait forcée à se retirer de la compétition.

La finale masculine en simple opposera, dimanche en fin d'après-midi, l'Autrichien Dominic Thiem (no 2) à l'Allemand Alexander Zverev (no 5), tous deux en quête d'un premier titre du grand chelem.