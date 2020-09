Serena Williams se retire du tournoi de Rome

Associated Press

Associated Press

La quadruple championne dans la capitale italienne avait nécessité une pause médicale contre la Bélarusse Victoria Azarenka en demi-finales à Flushing Meadows pour ainsi protéger sa cheville avec un bandage.

À mon grand regret, je dois déclarer forfait pour le tournoi d'Italie à cause d'une élongation à un tendon d'Achille, explique la cadette des sœurs Williams, qui pointe au 8e échelon de la WTA. Je suis tellement sensible au soutien continu de mes supporteurs à Rome et j'ai hâte de revenir bientôt.

Le tournoi de Rome devait initialement se dérouler au mois de mai, mais se mettra finalement en branle à compter de lundi. Un report causé par la pandémie de COVID-19.

Azarenka est toujours inscrite au tournoi. Elle participera à la finale des Internationaux des États-Unis en fin d'après-midi contre la Japonaise Naomi Osaka.

Par ailleurs, la Canadienne Leylah Annie Fernandez s'est inclinée dès le premier tour des qualifications, en trois manches de 6-2, 2-6 et 5-7 devant la Suisse Stefanie Voegele.

La Québécoise, classée au 104e rang mondial, a récemment atteint le deuxième tour à New York.

Dans le tableau masculin, l'Autrichien Dominic Thiem et l'Allemand Alexander Zverev, qui s'affronteront en finale dimanche à Flushing Meadows, se sont retirés de l'événement italien, tout comme le Russe Daniil Medvedev.

Titré neuf fois à Rome, l'Espagnol Rafael Nadal sera la tête d'affiche de la compétition, lui qui effectuera un retour au jeu après une longue pause de sept mois.

Le Serbe Novak Djokovic, qui a été disqualifié au quatrième tour à New York, est également inscrit au tournoi sur terre battue qui servira de préparation en vue de Roland-Garros. Le coup d'envoi des Internationaux de France sera donné le 27 septembre.

Les Canadiens Félix Auger-Aliassime, Milos Raonic et Denis Shapovalov seront également d'office en Italie.

D'entrée de jeu, Auger-Aliassime se mesurera au Français Adrian Mannarino, Shapovalov croisera la raquette avec l'Argentin Guido Pella et Raonic sera confronté au Serbe Filip Krajinovic.