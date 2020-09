La 14e étape du Tour de France à Soren Kragh Andersen, Hugo Houle 14e

Kragh Andersen a devancé de 15 s le premier peloton, réglé par le Slovène Luka Mezgec devant l'Italien Simone Consonni et le Slovaque Peter Sagan.

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo) a profité de cette étape sans grandes difficultés pour conserver son maillot jaune à la veille d'une étape de montagne qui se soldera par l'arrivée au sommet du Grand Colombier, col classé hors catégorie.

Malgré une chute en première moitié d’étape, le Québécois Hugo Houle s’est bien replacé dans le peloton et a pris le 14e rang à l’arrivée à Lyon. C’est la 5e fois qu’il termine parmi les 15 premiers au cours de ce Tour.

Un autre coureur a lancé son bidon sur la route, sans réfléchir, pendant que je récupérais le mien, a expliqué Houle. Normalement, on ne fait jamais ça. Son bidon est rentré sous ma roue avant pendant que j’avais une main dans les airs, mon guidon a tourné et je suis tombé.

J’aurai certainement quelques courbatures. Une petite malchance, mais je devrais être top shape demain. Je me sens bien physiquement. Hugo Houle

Houle passe du 58e au 46e rang au classement général, à 1 h 30 min 57 s du meneur.

Les Bora de Peter Sagan ont distancé la plupart des sprinteurs et surtout le porteur du maillot vert, l'Irlandais Sam Bennett, dans la principale difficulté du jour, le col de Béal, franchi en tête par le Suisse Stefan Küng qui s'était échappé peu après le départ.

La pression s'est maintenue sur une soixantaine de kilomètres, avec l'aide ensuite de la CCC de l'Italien Matteo Trentin. Il a amené Bennett et les siens à capituler à 80 km de l'arrivée.

Dans le final, l'équipe Sunweb a conduit les opérations. Avec d'abord le Belge Tiesj Benoot, sorti dans l'avant-dernière côte, à 11 km de l'arrivée, puis avec Kragh Andersen qui a répliqué à une attaque du Français Julian Alaphilippe, lui-même parti en chasse derrière l'Allemand Lennard Kämna.

Kragh Andersen, qui n'avait encore jamais gagné sur le Tour, a apporté à Sunweb un nouveau succès après celui du Suisse Marc Hirschi, jeudi à Sarran.

Âgé de 26 ans, le Danois, vainqueur de Paris-Tours en 2018, a gagné en mars dernier le contre-la-montre de Paris-Nice.

J'avais vraiment de très bonnes jambes, a savouré le vainqueur du jour. Marc Hirschi nous a inspirés, cela nous a donné confiance.

Dimanche, la 15e étape longue de 174,5 km relie Lyon au sommet du Grand Colombier. Deux cols de première catégorie, la Selle de Fromentel et le col de la Biche, sont escaladés avant l'ascension finale de 17,4 km à 7,1 %, classée hors catégorie.

Les leaders vont pouvoir s’exprimer demain, a souligné Houle. Les trois cols sont dans le final de l’étape, alors on va s’accrocher le plus longtemps possible pour soutenir Miguel [Angel Lopez, leader d'Astana] et après, ce sera à lui de jouer.

(Avec les informations de Sportcom)