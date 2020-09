À 27 ans, Thiem atteint pour la quatrième fois de sa carrière ce stade dans un tournoi du grand chelem. Il s'était à chaque fois incliné, soit à Roland-Garros contre Rafael Nadal en 2018 et 2019, et lors des derniers Internationaux d'Australie, en février, face à Novak Djokovic.

Il s'agira de sa première finale dans le majeur new-yorkais, où sa puissance de frappe continue de faire des ravages, puisque Medvedev, qui n'avait pas perdu une seule manche jusque-là, n'a finalement pas fait le poids.

Le Russe, finaliste héroïque l'an passé face à Rafael Nadal, s'est pourtant très bien battu, mais peut s'en vouloir d'être momentanément sorti de sa première manche, à 3-2, en raison d'une récrimination qui lui a d'abord été refusée, avant que Thiem demande à l'arbitre de l'accorder.

Le résultat a donné raison au Russe, qui s'est excusé auprès de l'Autrichien. Il n'en a toutefois pas retrouvé son calme pour autant, exprimant son sarcasme à l'endroit du superviseur. Thiem en a profité pour remporter huit des neuf points suivants et enlever la manche.

Je me sens un peu chanceux pour la première manche, avec ce qu'il s'est passé. Après nous avons tous les deux joué un grand tennis , a-t-il reconnu après-coup.

Les deux manches suivantes ont été très serrées, avec des échanges de haute volée, et se sont décidées aux jeux décisifs.

Lors du premier, le frappeur autrichien a dû sauver une balle de manche, avant de parvenir à conclure sur un énième pilon en coup droit. Le second bris d'égalité a vu Medvedev craquer en commettant des fautes directes au pire moment, pour perdre en 2 h 55 min.

L'Autrichien, qui s'est fait soigner à la cheville droite au cours de la troisième manche, pouvait exulter. Il va jouer dimanche sa première finale à New York face à Zverev, qu'il avait défait en demi-finale à Melbourne à la fin janvier.

Première finale en grand chelem pour Zverev

De son côté, Zverev a gagné sa place en finale en battant l'Espagnol Pablo Carreno Busta (27e) 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-3.

L'Allemand de 23 ans atteint pour la première fois de sa carrière ce stade dans un tournoi du grand chelem.

Après deux manches où il a à peu près raté tout ce qu'il entreprenait, commettant notamment 36 fautes directes, Zverev a trouvé les ressources mentales pour corriger le tir.

Je regardais le tableau d'affichage et je voyais ce pointage. J'étais au plus bas, je me disais : "Je suis en demi-finale, je suis censé être favori de ce match et je suis mené deux manches à rien." Mais je savais qu'il fallait que je joue un meilleur tennis tout simplement , a-t-il dit après-coup.

Alexander Zverev a battu Pablo Carreno Busta en demi-finale des Internationaux des États-Unis, le 11 septembre 2020. Photo : AP / Seth Wenig

Pour ce faire, il a d'abord pu s'appuyer sur un service enfin efficace en première comme en deuxième balle, qui n'a pas donné l'occasion à son adversaire de l'inquiéter. Et, se montrant également plus dynamique, il a pu convertir deux des trois balles de bris qu'il s'est créées.

En quatrième manche, Zverev a confirmé cet ascendant, profitant cette fois d'une baisse de régime de Carreno Busta qui a commis plus d'erreur et, s'excusant de ne pas l'avoir fait exprès, a atteint l'Allemand au bras sur un point au filet, ce qui a quelque peu énervé ce dernier. Mais pas au point de le déconcentrer.

Lors de la manche ultime, après que Carreno Busta eut subi des traitements au dos, Zverev a brisé d'entrée l'Espangol et n'a plus lâché son avantage pour finalement s'imposer en 3 h 22 min.