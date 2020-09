Ils sont vieux : l’expérience avant la jeunesse dans les séries de la LNH

Toute chose étant relative par ailleurs, on constate néanmoins que le carré d’as de 2020 brille par son expérience d’abord et avant tout.

Dans cette ligue où les cures de rajeunissement sont à l’honneur et vont bon train aux quatre coins du continent, les formations plus âgées demeurent la plupart du temps les plus performantes.

Si l’on se fie à la liste de l’âge moyen des 24 équipes présentes dans les bulles de Toronto et d'Edmonton publiée par le journaliste Chris Johnston  (Nouvelle fenêtre) du réseau Sportsnet, avant le coup d’envoi des séries éliminatoires, on retrouve en ordre décroissant les Islanders (1ers), le Lightning (3e), les Golden Knights (7es) et les Stars (8es).

La gloire de l’expérience et de la maturité n’est pas nécessairement la théorie la plus en vogue dans la ligue, du moins si vous ne posez pas la question aux joueurs. Nombre d’équipes choisissent de confier les rênes de leur club à des surdoués de 22 ans, pas nécessairement par choix, mais n’obtiennent toujours pas les résultats espérés.

Cette saison, parmi les six attaquants les plus utilisés en moyenne par match, quatre d’entre eux (Leon Draisaitl, Connor McDavid, Jack Eichel et Mitch Marner) avaient 24 ans ou moins. Les deux autres (Mika Zibanejad et Mark Scheifele) en ont 27.

Pourtant, le duel en finale de l’Est oppose des formations dont les joueurs approchent 29 ans en moyenne.

Les intervenants consultés pour cette publication ne s’en sont guère étonnés.

L’expérience, ça ne s’achète pas, ça ne se repêche pas, ça s’acquiert, dit Kris Letang des Penguins. Tant et aussi longtemps que les équipes vont tout le temps faire un gros redémarrage et que les joueurs ne vont pas accepter de peut-être prendre un peu moins d’argent...

À lire aussi : Kris Letang assure ne pas craindre un échange

Quand tu parles d’un gars qui a peut-être 22, 23 ans et que ça va être un bon joueur dans la Ligue nationale, d’avoir un salaire de 9 millions au lieu de 11, ça peut faire une méchante différence dans ton équipe. Après, tu peux continuer à payer tes vétérans que tu veux garder , enchaîne-t-il.

Letang cite en exemple son capitaine, Sidney Crosby, et son acolyte Evgeni Malkin. Pour le bien commun, les deux vedettes magnanimes, estime Letang, ont consciemment décidé d’empocher un peu moins d’argent.

Quand tu regardes les équipes qui se sont rajeunies et qui ont repêché des talents exceptionnels et qui les ont payés parce qu’ils n’avaient pas le choix parce que ces joueurs-là sont devenus tes meilleurs joueurs rapidement. Probablement trop rapidement. Tu te ramasses à payer ces joueurs et tu pousses dehors tes joueurs plus vieux, tes gars d’expérience, tes gars qui approchent de la trentaine. Je pense que c’est à cause de ça. Les meilleures équipes n’ont pas de trop gros salariés , affirme le défenseur québécois.

Une pause salutaire

Il faut aussi considérer la longue pause de près de cinq mois sans compétition dans l’équation. Pour la première fois, les joueurs ont amorcé les séries frais comme des roses et probablement bien mieux préparés que ce que l’on craignait quand le protocole de retour au jeu a été mis en place et que le confinement tenait encore l’Amérique du Nord en otage.

Les vieux joueurs ont-ils bénéficié davantage de ce repos, de cette absence d’usure au départ du marathon?

C’est sûr que ça va avoir un impact. Mes athlètes plus vieux prennent tellement soin de leur corps. Plus que les plus jeunes. J’ai eu cette conversation avec Jonathan Bernier cet été. Il est dans une condition physique phénoménale. Les jeunes ne le suivent pas et il est rendu à 32 ans. Un gars de 32 ans qui joue dans la Ligue nationale depuis 10 ou 12 ans, il sait ce que ça prend pour garder son corps en santé pour être sûr de performer tous les soirs , déclare le préparateur physique Stéphane Dubé, anciennement des Penguins.

Victor Hedman, Brayden Point, Ondrej Palat et Alex Killorn célèbrent un but. Photo : La Presse canadienne / JASON FRANSON

Ça a été un avantage d’avoir une plus longue pause pour eux, mais c’est un des nombreux facteurs. Reste que l’expérience des joueurs en séries fait la différence , a fait valoir Jean-Philippe Hamel, préparateur physique et entraîneur adjoint avec les Stingers de l’Université Concordia.

Selon eux, deux autres hypothèses appuient l’idée que les joueurs plus âgés profitent du contexte unique actuel : l’absence de déplacements et de distractions.

Ils couchent tous au même hôtel et ils ne peuvent pas sortir. C’est plus dur de rentrer tard, comme ça peut arriver occasionnellement quand ils partent sur de longs voyages. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Jean-Philippe Hamel, préparateur physique et entraîneur adjoint à l'Université Concordia

Le fait d’être dans la même ville, ne pas bouger, ne pas prendre l’avion, ne pas te coucher à des heures à plus finir; le voyagement, ça épuise beaucoup plus que les gens peuvent le penser. Ma première année dans la Ligue nationale, les déplacements d’un bord et de l’autre, quand la saison était finie, j’étais complètement brûlé et je ne joue pas les matchs , ajoute Dubé.

Catastrophe évitée

Par ailleurs, l’hécatombe annoncée n’a pas eu lieu.

Peu de blessures normalement dues à un retour au jeu après une période d’inactivité (étirements ou déchirure à l’aine et à l’abdomen par exemple) sont survenues pendant les camps d’entraînement estivaux et depuis le début des séries éliminatoires.

Toutes ces raisons évoquées ci-haut comme le repos et l’absence de déplacements y sont évidemment pour quelque chose. Le déconfinement plus rapide qu’anticipé aussi. Les craintes se sont finalement muées en rigueur et en travail d’équipe.

J’étais de ceux qui pensaient que ce serait une catastrophe, raconte Sébastien Lagrange, préparateur physique au sein d'Axxeleration performance. On a finalement déconfiné vraiment plus rapidement qu’on pensait. Et les joueurs ont eu accès à des heures de glace.

Mes joueurs comme Pierre-Luc Dubois ont eu le temps de s’entraîner six semaines en gymnase et trois semaines sur la glace. Ils sont arrivés dans leur ville respective presque un mois avant le camp d’entraînement, et ils ont eu un camp de deux semaines. Ça leur donne quand même un bagage d’au moins 10 semaines. Les ressources étaient là , ajoute-t-il.

Les entraîneurs ont également préparé des camps d’entraînement plus légers, des séances parfois intenses, mais toujours très courtes. Tout ça, évidemment, en collaboration avec leurs spécialistes qui ont bâti des programmes adaptés à ces conditions.

Ça a été un élément majeur pour expliquer le faible nombre de blessures. Souvent, quand tu arrives au camp d’entraînement, c’est des très grosses pratiques et de très grosse intensité. Et souvent, c’est là que tu accumules de la fatigue. Les joueurs me disaient que les pratiques n’étaient pas vraiment difficiles. J’espère que les entraîneurs vont en tirer une leçon , lance Dubé.

Il vaudrait mieux puisque la prochaine campagne, peu importe quand elle commencera, sera des plus condensées si la LNH s’obstine à vouloir présenter 82 matchs. Ce qu’on a évité cette fois guette la reprise de la saison 2020-2021 et même celle de 2021-2022, car il devrait y avoir, en principe, très peu de repos entre les deux.

Nous n’en sommes toutefois pas encore là et, pour l’instant, tout le monde s’accorde pour évoquer une petite victoire.