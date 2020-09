La MLS a dévoilé vendredi la suite de son calendrier du mois de septembre. L’Impact de Montréal, le Toronto FC et les Whitecaps de Vancouver joueront respectivement leurs matchs à domicile au New Jersey, au Connecticut et en Oregon.

L’Impact empruntera le domicile des Red Bulls de New York, à Harrison, pour y recevoir l’Union de Philadelphie, le dimanche 20 septembre. Les Montréalais rendront ensuite visite au Revolution de la Nouvelle-Angleterre, le mercredi 23 septembre, avant d’affronter les Red Bulls sur leur pelouse le dimanche 27 septembre.

L’entraîneur-chef montréalais Thierry Henry sera en terrain connu au Red Bull Arena puisqu’il y a joué les cinq dernières saisons de sa carrière.

Pour l'instant, il refuse de s'étendre sur le sujet.

C'est tout nouveau (comme info), a dit Henry. Malheureusement, j'ai la tête à Vancouver et je ne peux pas me projeter sur ce qui va se passer dans le New Jersey. Maintenant, oui, trois matchs [aux États-Unis], il faudra s'adapter. J'ai la tête à Vancouver. On gérera ce qu'il y aura à gérer après ces deux matchs.

C'est sûr que c'est une décision difficile pour les gens qui ont des familles, a de son côté admis le gardien montréalais Clément Diop. C'est certain que l'effectif était préparé à ce genre de décisions. Il faudra qu'on soit encore plus soudés que nous ne l'avons été jusqu'à présent.

Diop ne sait pas si les joueurs auront le choix de ne pas voyager avec le club dans la bulle du New Jersey.

Tout le monde est adulte : si tu veux y aller ou ne pas y aller, tu prends tes responsabilités, a-t-il dit. Maintenant, il y a des conséquences, il faut savoir ce qu'elles seront.

Le TFC amorcera pour sa part sa tournée américaine sur le terrain du D.C. United, à Washington, le samedi 19 septembre.

L’équipe de Greg Vanney affrontera ensuite le New York City FC le mercredi 23 septembre, au Red Bull Arena, avant d’accueillir le Crew de Columbus le 27 septembre au Rentschler Field, le domicile des Huskies de l’Université du Connecticut, à East Hartford. La saison de l’équipe de football universitaire a été annulée le 5 août dernier en raison de la pandémie de COVID-19.

Les Whitecaps de Vancouver, pour leur part, iront jouer contre le Real Salt Lake en Utah, le 19 septembre, puis contre le LAFC en Californie, le 23 septembre. Les hommes de Marc Dos Santos affronteront ensuite les Timbers de Portland dans leur antre du Providence Park, mais ce match sera considéré comme un match à domicile pour les Whitecaps.

La MLS en a profité pour confirmer le format de son tournoi éliminatoire, auquel 10 des 14 clubs de l’Est et 8 des 12 clubs de l’Ouest participeront.

Deux matchs entre les quatre derniers qualifiés de l’Est (no 7 c. no 10 et no 8 c. no 9) précéderont le premier tour. Comme la saison dernière, les clubs s’affronteront dans un seul match à élimination directe sur le terrain du mieux classé.

La MLS organisera sa grande finale le 12 décembre.