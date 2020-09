Tour de France : Primoz Roglic consolide son emprise sur le maillot jaune

Le maillot jaune Primoz Roglic et Tadej Pogacar ont dominé leurs rivaux dans la 13e étape du Tour de France gagnée vendredi par le Colombien Daniel Martinez sur un parcours de 191,5 km entre Châtel-Guyon et Pas de Peyrol.

Au classement général, les Slovènes occupent les deux premières places, avec un avantage de 44 s pour Roglic sur Pogacar.

Le vainqueur sortant, le Colombien Egan Bernal, en difficulté, a cédé plus de 30 secondes au duo slovène sur les pentes raides montant vers le volcan auvergnat. Il pointe désormais à la 3e place, à 59 s du maillot jaune.

Septième de la 12e étape jeudi, le Canadien Hugo Houle a fini la journée au 67e rang avec 23 min 11 s de retard. Il est maintenant au 58e échelon du classement général à 1 h 30 min 57 s du meneur. Son coéquipier et meneur d'Astana Miguel Angel Lopez est quant à lui 6e au cumulatif à 1 min 31 s de Roglic.

Pour la victoire d'étape, Martinez a devancé deux coureurs allemands de l'équipe Bora, soit Lennard Kämna et Maximilian Schachmann, à l'altitude de 1589 m.

Dans l'un des sites emblématiques de l'Auvergne, les Français ont connu un jour noir. À l'avant, Julian Alaphilippe n'a pu lutter jusqu'au bout pour la victoire. Dans le groupe des favoris, Romain Bardet, handicapé par une chute, et Guillaume Martin ont lâché prise dans l'avant-dernière montée.

Sur la ligne, le débours de Martin, qui occupait la 3e place au départ de Châtel-Guyon, s'est élevé à près de 2 min 45 s. Bardet, qui le suivait au classement, a perdu à peine moins au Pas de Peyrol, le nom du col routier du Puy Mary.

Cette dure étape a été lancée sur des bases très élevées par un quintette d'attaquants (Alaphilippe, Cavagna, Geschke et D. Martin, rejoints par Soler). Ils ont été rattrapés au 62e kilomètre par un groupe de contre fort de 12 coureurs qui a longtemps chassé pour revenir.

Pour leur malheur, le Néerlandais Bauke Mollema, contraint à l'abandon, et le Français Romain Bardet ont chuté dans une courbe en descente, au 100e kilomètre. Sonné et touché à la hanche droite, Bardet a pu retrouver sa place dans le peloton.

À 40 km de l'arrivée, l'Américain Neilson Powless a pris l'avance, rejoint ensuite par l'Allemand Maximilian Schachmann au seuil des 30 derniers kilomètres. Le duo a basculé au sommet du col de Neronne (3,8 km à 9,1 %).

Martinez, qui a engagé la contre-attaque avec Kämna dans son sillage, a pu revenir sur Schachmann à 1600 m de la ligne.

Vainqueur du Dauphiné le mois dernier, le Colombien de 24 ans participe pour la deuxième fois au Tour de France.

Romain Bardet abandonne

Romain Bardet, qui souffre d'une commotion cérébrale après sa chute, doit abandonner au soir de la 13e étape, a-t-on appris auprès de son équipe AG2R La Mondiale.

Le coureur français a passé des examens au CHU de Clermont-Ferrand après l'arrivée de la course au Puy Mary (Cantal). Il occupait la 11e place du classement.

La chute a été violente, en descente, et j'ai lutté toute la journée, a déclaré Bardet. Les examens médicaux ont confirmé ce que je pressentais et je ne suis pas en mesure de poursuivre la course.

Deuxième du Tour en 2016 et troisième en 2017, il était la meilleure chance française pour le classement général après la chute de Thibaut Pinot dès la première étape à Nice.

Romain Bardet, gagnant de la 12e étape du Tour de France. Photo : Reuters / Christian Hartmann

Son abandon est le premier de sa carrière dans le Tour de France, auquel il participe chaque année depuis sa première présence en 2013.

Vainqueur de plusieurs étapes de montagne les années précédentes, il avait ramené l'an passé le maillot à pois du meilleur grimpeur.

Romain a passé un scanneur cérébral qui n'a pas révélé de lésion, a précisé le Dr Éric Bouvat, médecin de l'équipe française. Il est cependant nécessaire qu'il stoppe ses activités sportives. Sa date de reprise de la compétition sera définie en fonction de l'évolution.

Samedi, la 14e étape relie Clermont-Ferrand à Lyon sur un parcours de 194 km qui comporte un col de deuxième catégorie avant la mi-course. Deux petites côtes parsèment le final avant l'arrivée jugée sur les quais du Rhône.