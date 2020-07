Kim Clavel affrontera Natalie Gonzalez à Las Vegas

Du coup, Clavel (11-0, 2 K.-O.) deviendra la première pugiliste québécoise à renouer avec l’arène professionnelle depuis l’éclosion de la COVID-19, au Québec, en mars dernier.

Clavel n’y mettra toutefois pas sa ceinture NABF des mi-mouches en jeu. Il s’agira pour elle d’un premier combat depuis qu’elle a mis la main sur le titre en décembre, au Centre Bell.

Entre le 21 mars, date à laquelle elle devait procéder à une première défense, et le début du mois de juin, Clavel s’est donnée corps et âme dans son rôle d’infirmière auxiliaire dans la lutte au coronavirus dans certains des établissements les plus touchés par la pandémie.

Âgée de 29 ans, Gonzalez (6-0, 1 K.-O.) a fait ses débuts professionnels en 2016.

Sa dernière sortie remonte au mois d’octobre quand elle a récolté une décision unanime face à la Hongroise Martina Horgasz.

Pour Clavel, c'est l'occasion d'y aller d'une démonstration de ses qualités athlétiques sous l'oeil des caméras du réseau ESPN qui diffusera le combat en direct. Les amateurs du Québec pourront le suivre sur RDS.