Russell Westbrook déclaré positif à la COVID-19

Westbrook, 31 ans, a indiqué dans un court message sur les réseaux sociaux que je me sens bien actuellement, je suis en quarantaine et j'ai hâte de retrouver mes coéquipiers dès que j'en aurai l'autorisation .

Le joueur par excellence de la NBA en 2017 a conclu en disant de prendre ce virus au sérieux, d'être prudent et de porter un masque.

Il a participé à 53 matchs cette saison et affiche une moyenne de 27,5 points, 8 rebonds et 7 passes par rencontre. Il s'agit de sa première campagne à Houston, après une décennie et 821 matchs dans l'uniforme du Thunder d'Oklahoma City.

Les Rockets se préparent à renouer avec l'action, le 31 juillet, contre les Mavericks de Dallas dans le cadre d'un match de classement, après plus de quatre mois d'inactivités.

Ils sont d'ores et déjà qualifiés pour les séries en raison d'un rendement de 40 victoires contre 24 défaites en 2019-2020 avant la pause dans la NBA. Quatre billets éliminatoires sont encore à l'enjeu, soit deux par association.