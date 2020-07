Hamilton démarre son compteur au Grand Prix de Styrie, Stroll 7e

Bottas a conservé la tête du classement des pilotes après deux manches, qui ont été disputées à huis clos. Au pied du podium en lever de rideau de la saison, Hamilton a de son côté remis les pendules à l'heure à Spielberg et s'est approché à six points du meneur (43 contre 37).

L'image du jour restera bien moins glorieuse pour les pilotes de Ferrari, l'Allemand Sebastian Vettel et le Monégasque Charles Leclerc

En plein virage 3, un instant après que la course eut commencé, Leclerc a décollé sur un vibreur en tentant de dépasser par l'extérieur Vettel, qui s'est fait arracher l'aileron arrière. Les deux coéquipiers ont été obligés d'abandonner l'épreuve.

C'est de ma faute. J'ai fait le con, tout simplement, il faut l'avouer quand ça se passe comme ça , a admis Leclerc au micro de Canal+, après avoir présenté ses excuses à Vettel devant les caméras.

Je pense qu'il y avait la possibilité de revenir à la maison avec des points, et j'ai tout foiré, a ajouté le pilote de 22 ans. J'ai vu une occasion qui n'en était pas une. J'ai été stupide et j'apprendrai (...) Seb comprend aussi, mais les excuses ce n'est pas assez, j'essaierai de me rattraper la prochaine fois.

La troisième course du championnat de F1 se déroulera le 19 juillet en Hongrie.

