COVID-19 : le match Toronto FC-DC United reporté à Orlando

Les résultats des tests d'hier du D.C. United et du Toronto FC ont produit un premier cas positif non confirmé à la COVID-19 pour un joueur et un résultat non concluant pour un autre joueur , indique la MLS dans un communiqué publié cinq minutes avant le début de la rencontre.

Le résultat non concluant est venu d'un joueur du Toronto FC, tandis que le résultat positif a été obtenu auprès d'un joueur du D.C. United. Les deux hommes concernés et leurs équipes se soumettront à de nouveaux tests de dépistage.

Il s'agit de la seconde fois que ce match est déplacé dans le calendrier du tournoi de relance de la MLS.

Les deux clubs devaient initialement s'affronter vendredi, mais la rencontre a été repoussée à dimanche en raison de l'arrivée tardive du Toronto FC sur le site de l'événement à cause de tests de dépistage additionnels.

En raison du moment où les clubs sont arrivés à Orlando, le protocole de la ligue prévoyait de tester à nouveau les deux équipes ce matin [dimanche, NDLR] et d'attendre les résultats de ces tests avant de jouer le match , explique la MLS.

Le circuit Garber annoncera plus tard dans la journée les détails concernant la reprise de cette rencontre du groupe C, dont fait partie l'Impact de Montréal et le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

L'Impact et le Toronto FC sont censés ajouter un nouveau chapitre à leur grande rivalité le 15 juillet à Orlando. Défait d'emblée jeudi dernier, l'Impact bouclera le tour préliminaire le 21 juillet contre le DC United.

La MLS a déjà dû exclure de la compétition le FC Dallas et le Nashville SC, après que de nombreux cas positifs à la COVID-19 eurent été enregistrés dans chacune des formations. Vingt-quatre équipes, désormais partagées équitablement dans six groupes, participent au tournoi en Floride qui s'achèvera le 11 août.