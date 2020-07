Travis Hamonic se retire du tournoi de relance de la LNH

L'équipe albertaine a annoncé la nouvelle tard vendredi soir, peu de temps après la ratification du protocole pour reprendre les activités dans la LNH, indiquant que Hamonic avait cité des raisons familiales pour expliquer sa décision.

Quelques minutes plus tard, l'agence de Hamonic a publié la déclaration de l'arrière des Flames sur Twitter. Il a confirmé qu'il était inquiet pour sa famille, et plus particulièrement sa fille, qui a été hospitalisée en 2019 après avoir attrapé un virus respiratoire sévère.

Comme chaque parent, tout ce que nous faisons vise à subvenir aux besoins et à protéger nos enfants, ainsi qu'à tenter d'enrayer toutes souffrances qu'ils pourraient endurer. Nous avons vu ce qu'un virus respiratoire pouvait causer à notre petite fille en santé. Travis Hamonic, défenseur des Flames de Calgary

En raison de ce que ma fille a déjà vécu et des inquiétudes si elle devait attraper la COVID-19, j'ai décidé de m'absenter des séries, a ajouté Hamonic. C'est une décision extrêmement difficile à prendre. Je souhaite la meilleure chance à mes coéquipiers et de la bonne santé.

Le Manitobain, qui célébrera son 30e anniversaire de naissance en août, a récolté 3 buts et 9 mentions d'assistance en 50 matchs avec les Flames pendant la saison écourtée 2019-2020.

Même si Travis nous manquera, nous comprenons et respectons sa décision, a dit le directeur général des Flames, Brad Treliving, dans un communiqué. Nous continuons à nous concentrer sur la préparation de notre camp d'entraînement et notre tour préliminaire des séries à venir.

Sélection de deuxième tour (53e choix) des Islanders de New York en 2008, Hamonic a inscrit 37 buts et 151 aides en 637 rencontres de saison dans la LNH. Il a également obtenu 4 points, dont 1 but, en 22 duels éliminatoires.

Hamonic avait demandé aux Islanders de l'envoyer sous d'autres cieux avant la saison 2015-2016 pour des raisons familiales. Sa demande a ensuite été retirée au terme de la campagne, puis les New-Yorkais l'ont finalement échangé aux Flames en juin 2017.

Les Flames (36-27-7) affronteront les Jets de Winnipeg (37-28-6) au tour préliminaire des séries, dans le cadre du tournoi de relance de la LNH.