Hamilton en pole sous la pluie battante à Spielberg, Stroll 13e

La dernière séance d'essais libres avait été annulée samedi matin, et on se préparait déjà à une séance de qualification dimanche matin.

La pluie tombait fort, mais la direction de course a jugé que la séance de qualification pouvait commencer avec 46 minutes de retard.

Équipés de pneus pour pluie forte (bandes bleues), les pilotes, courageux, ont montré leurs talents d'équilibristes, avec une visibilité quasi nulle.

Dans sa Mercedes-Benz, Lewis Hamilton a obtenu la pole position, réussissant les meilleurs temps dans ses deux derniers tours lancés.

Dans son dernier tour, il a enregistré un temps de 1 min 19 s 273/1000, reléguant ses adversaires à plus d'une seconde.

Dans 9 des 13 dernières séances de qualification sous la pluie, Hamilton a obtenu la pole. Mais on ne saura jamais si Max Verstappen, dans la Red Bull, aurait pu voler la pole au Britannique.

Très rapide dans son dernier tour, le Néerlandais a perdu le contrôle de sa monoplace dans le dernier virage, surpris par la Ferrari de Sebastian Vettel qui rentrait aux puits (l'entrée des puits est dans la trajectoire de course).

Après une longue glissade, Verstappen a pu revenir en piste. Il partira de la première ligne de la grille, dimanche.

Lance Stroll a aussi glissé dans le dernier virage, et a perdu les quelques centièmes qui lui auraient permis d'entrer en Q3, et de se battre pour la pole. Éliminé à la fin de Q2, le Québécois s'est classé 13e.

Lance Stroll dans la RP20 de l'équipe Racing Point Photo : Getty Images / LLUIS GENE

Son coéquipier Sergio Pérez a fait pire, étant éliminé à la fin de Q1. Il partira de la 17e place sur la grille aux côtés de Nicholas Latifi.

Le Torontois participait à sa deuxième séance de qualification à vie en F1, et il a dû la disputer sous cette pluie battante. Dans les circonstances, il a montré beaucoup de sang froid, et s'est classé 18e.

Le rythme était bon, et j'aurais pu passer en Q2, a estimé Latifi. La circulation, un drapeau jaune puis un rouge ne m'ont pas permis de faire un bon temps avec mon deuxième train de pneus. Il y avait possibilité de s'approcher du top 10.

Son coéquipier George Russell a fait le 12e temps.

Ne pas percer la bulle

L'équipe Ferrari a été rappelée à l'ordre par le groupe Formula One, après que des membres de son personnel aient percé la bulle sanitaire que la F1 a tenté de bâtir au-dessus du circuit de Spielberg.

Sebastian Vettel a été vu dans le paddock de Spielberg le week-end dernier en réunion avec son ancien patron Christian Horner et le conseiller F1 de l'équipe Red Bull Helmut Marko, aucun ne portait le masque.

Non seulement les membres des équipes ne peuvent pas s'approcher des autres équipes, mais ils doivent en tout temps porter le masque­.

Durant la semaine séparant les deux courses de Spielberg, Charles Leclerc est retourné à Monaco, et a été vu saluant des amateurs sans masque.

Je crois que les deux pilotes admettent qu'ils ont commis une erreur. Je suis certain qu'ils vont faire plus attention , a dit le directeur de l'équipe Ferrari Mattia Binotto.

Le Finlandais Valtteri Bottas a lui aussi fait le déplacement vers Monaco avec sa compagne, mais il est resté avec en tout temps avec elle, et elle fait partie de la bulle Mercedes-Benz en Autriche. Ils ne semblent pas avoir percé la bulle sanitaire de l'équipe .

Le directeur sportif du groupe Formula One, Ross Brawn, a rappelé que la F1 a élaboré un plan complexe pour éviter que le coronavirus ne s'infiltre dans le paddock.

Nous aurons peut-être un test positif à un moment donné, mais c'est le principe des bulles sanitaires, a dit Ross Brawn dans le paddock de Spielberg. Ne pas contaminer les autres pour que le week-end puisse continuer. Jusqu'à maintenant, nous avons fait plus de 8000 tests, et ils se sont tous avérés négatifs. Croisons les doigts que ça le demeure.

Nous ne pouvons pas relâcher notre vigilance , a-t-il prévenu.

Des mécaniciens travaillent dans le garage de Renault à Spielberg. L'un a baissé son masque, l'autre n'en porte pas. Photo : Getty Images / JOE KLAMAR

Tout le monde veut que la F1 poursuive sa saison, mais dans un environnement sécuritaire. Nous ne voulons pas apporter le virus dans nos bagages, quand on commencera à voyager , a conclu M. Brawn.

Après le Grand Prix de Styrie, la F1 va à Budapest pour y disputer le week-end prochain le Grand Prix de Hongrie.

De lourdes amendes sont prévues (jusqu'à 23 000 dollars canadiens) pour toute personne britannique et venant d'un pays non européen qui sortirait des bulles sanitaires (paddock et hôtel) en raison des restrictions imposées par le gouvernement hongrois.