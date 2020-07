Wimbledon offrira une aide financière aux athlètes

Après avoir consulté son assureur, les organisateurs de la troisième levée du grand chelem ont révélé que 256 joueurs qui auraient été inclus dans le tirage au sort recevront chacun 31 000 $ US (42 100 $ CA), tandis que 224 joueurs qui auraient participé aux qualifications recevront chacun 15 600 $ US (21 000 $ CA).

Immédiatement après l'annulation du tournoi, nous avons songé à la façon dont nous pourrions aider ceux qui font de Wimbledon le tournoi qu'il est , a expliqué le directeur général de l'All England Club, Richard Lewis.

De plus, 120 joueurs qui auraient concouru en double recevront chacun 7800 $ US (10 600 $ CA), 16 joueurs qui auraient pris part aux épreuves en fauteuil roulant recevront chacun 7500 $ US (10 200 $ CA) et 4 joueurs qui auraient participé aux épreuves de quad en fauteuil roulant recevront chacun 6200 $ US (8400 $ CA).

Nous savons que ces mois d'incertitude ont été très inquiétants pour ces différents groupes, y compris les joueurs, dont beaucoup ont rencontré des difficultés financières lors de cette période et qui auraient légitimement anticipé la possibilité de gagner des bourses à Wimbledon en fonction de leur classement mondial , a indiqué Lewis.

Rappelons que la crise du coronavirus a contraint les dirigeants à annuler le tournoi pour la première fois depuis 1945.

Nous sommes heureux que notre police d'assurance nous ait permis de reconnaître l'impact de l'annulation sur les joueurs et que nous soyons désormais en mesure d'offrir ce paiement en récompense du travail acharné qu'ils ont investi pour obtenir leur classement au point où ils auraient pu accéder directement au tournoi de 2020 , a continué Lewis.

L'All England Club a également annoncé que la formule des têtes de série établie en fonction de la saison sur gazon, qui est utilisée depuis 2002, avait fait son temps .

À compter de 2021, le classement des têtes de série pour le tirage au sort des hommes sera basé uniquement sur le classement, a déclaré le club, qui n'a pas jugé nécessaire de procéder à ce changement pour les femmes.