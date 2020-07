PSG-Atalanta et Atlético-Leipzig à l'affiche en Ligue des champions

Le tirage au sort pour la composition du tournoi final de la Ligue des champions de l'UEFA a été réalisé vendredi à Nyon, en Suisse, et fait connaître deux des quarts de finale : le Paris Saint-Germain contre l'Atalanta Bergame et l'Atlético Madrid contre le RB Leipzig.

Les deux autres duels des quarts de finale ne sont pas encore connus puisque quatre matchs retour des huitièmes de finale n'ont toujours pas été joués.

Les vainqueurs des affrontements Barcelone-Naples et Bayern-Chelsea, de même que Juventus-Lyon et Manchester City-Real Madrid, compléteront le tableau du tournoi final à élimination directe.

Le choc potentiel entre le FC Barcelone et le Bayern Munich en fait déjà saliver plus d'un, tout comme les éventuelles retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et le Real Madrid.

La Juventus Turin (0-1 contre Lyon) et le Real Madrid (1-2 contre Manchester City) affichent toutefois chacun un retard d'un but après le match aller. S'ils rattrapent leur retard au retour, Ronaldo affrontera ainsi son ancien club, avec lequel il a remporté quatre de ses cinq trophées de la Ligue des champions de l'UEFA.

La prestigieuse compétition européenne, remodelée cette année en raison de la pandémie de la COVID-19, sera disputée à huis clos à Lisbonne, au Portugal, du 12 au 23 août, dans les stades du Sporting et du Benfica.