Andre De Grasse remporte la course de 100 verges des Inspiration Games

Son temps de 9,68 s lui a permis de devancer ses partenaires d'entraînement le Jamaïcain Omar McLeod (9,72 s) et le Français Jimmy Vicaut (9,87 s) sur la piste de Bradenton par un fort vent de face (- 3,4 m/s).

La course était toutefois inscrite à la classique Weltklasse de Zurich. En raison de la pandémie de coronavirus, seulement quelques-uns des 30 athlètes participant aux Inspiration Games, un événement de démonstration chapeauté par la Diamond League, étaient sur place au stade Letzigrund de la ville suisse.

De Grasse, McLeod et Vicaut ont ainsi été les seuls à participer à cette course de 100 verges, retransmises en direct à Zurich et autour du globe. Six stades vides ont été utilisés au total pour l'événement.

Le triple médaillé olympique était considéré comme étant l'un des favoris pour les épreuves de sprint des Jeux olympiques de Tokyo, reportés à 2021. De Grasse avait remporté l'argent au 200 m et le bronze au 100 m aux Championnats du monde à Doha, en 2019.

Je sens que j'étais en forme après avoir gagné l'argent et le bronze l'an dernier, alors je voulais continuer sur cette lancée cette année. J'ai travaillé beaucoup sur mes départs avant la pandémie parce que je savais que ce serait un élément-clé pour remporter cette médaille d'or [à Tokyo] , a indiqué De Grasse.