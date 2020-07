Orlando gagne le match d'ouverture du tournoi de relance de la MLS

Nani a inscrit le but gagnant dans les arrêts de jeu de la seconde période.

Le match a été précédé par une manifestation d'appui au mouvement Black Lives Matter et à l'égalité raciale. Pendant 8 min 46 s, les joueurs d'Orlando et de Miami ont posé un genou au sol, et ils étaient entourés de joueurs et entraîneurs noirs des autres équipes.

Plus de détails à venir.