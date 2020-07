La Coupe Ryder reportée à l'année prochaine

La Coupe Ryder est reportée en 2021 en raison des inquiétudes soulevées par la pandémie de COVID-19, notamment à savoir si le tournoi de golf le plus bruyant de la planète pourrait être disputé devant des spectateurs.

L'événement devait avoir lieu du 25 au 27 septembre, au club de golf Whistling Straits, dans le Wisconsin. En raison du calendrier modifié par la pandémie, il aurait eu lieu une semaine après la présentation de l'Omnium des États-Unis.

Cette annonce faite mercredi était inévitable et a été discutée au cours des dernières semaines entre les PGA américaine et européenne, ainsi que le circuit de la PGA, qui ont tenté d'ajuster de nombreux éléments afin que la compétition ait lieu.

La Coupe Ryder sera maintenant disputée du 24 au 26 septembre 2021. C'est la deuxième fois au cours des 20 dernières années que le tournoi est remis. Il avait été chassé des années impaires en raison des attaques terroristes du 11 septembre 2001.

Contrairement aux autres événements sportifs à se tenir dans un stade, nous devions prendre immédiatement une décision sur la construction des installations pour accueillir la Coupe Ryder 2020 à Whistling Straits, a déclaré le président et chef de la direction de la PGA américaine, Seth Waugh. Comme nos experts médicaux et les autorités publiques du Wisconsin ne pouvaient assurer aujourd'hui qu'il serait possible de tenir un événement en plein air devant des milliers de spectateurs en septembre, nous croyons que de reporter l'événement est la chose à faire.

Ce sont les spectateurs qui nous appuient aux États-Unis et en Europe qui font que la Coupe Ryder est un événement aussi mémorable. De le faire sans eux nous semblait irréaliste.

Le circuit de la PGA était partie prenante puisque la Coupe des Présidents, disputée entre les Coupes Ryder, entre les golfeurs américains et ceux du reste du monde, sauf l'Europe, devait être présentée en 2021 au club Quail Hollow, en Caroline du Nord.

Si ce tournoi ne jouit pas de la même tradition que la centenaire Coupe Ryder, il s'agit tout de même d'un événement très profitable pour le circuit de la PGA. De devoir annuler plusieurs contrats sera assurément coûteux pour le circuit au cours d'une année où il a dépensé des millions pour venir en aide à plusieurs tournois qui ont été annulés.

La Coupe Ryder, principale source de revenus de la PGA Europe, ne retournera en sol européen qu'en 2023 maintenant, en Italie. Franco Chimenti, président de la Fédération italienne de golf, a déclaré à l'Associated Press que le report donne maintenant plus de temps à Rome pour préparer le club Marco-Simone.

De reporter la Coupe Ryder la place la même année que la Coupe Solheim pour la deuxième fois de son histoire. Le tournoi féminin aura lieu au club Inverness, à Toledo (Ohio), au début de septembre 2021.

Quand la Coupe Ryder a été annulée en raison des événements du 11 septembre 2001, la Coupe Solheim et la Coupe Ryder 2002 ont été jouées lors de semaines successives.

La Coupe Ryder devient ainsi le deuxième événement important du calendrier à être annulé en 2020, après l'Omnium britannique, aussi reprogrammé en 2021. Les autres tournois majeurs ont été déplacés.

On ne sait par contre pas si des spectateurs seront admis à ces tournois.