Les Blackhawks de Chicago ne changeront pas de nom

Le nom et le logo des Blackhawks de Chicago représentent un personnage important et historique, Black Hawk, de la nation Sauk et Fox de l'Illinois, dont le leadership et la vie ont inspiré des générations d'Autochtones, d'anciens combattants et le public , a indiqué l'équipe de la LNH dans une déclaration, mardi.

Nous célébrons l'héritage de Black Hawk en offrant des exemples respectueux de la culture, de la tradition et de la contribution des nations autochtones en offrant un programme pour un dialogue sincère avec les groupes autochtones locaux et nationaux. Alors que la popularité de l'équipe a augmenté au cours de la dernière décennie, notre programme et notre travail pour ces organisations importantes ont emboîté le pas.

Nous sommes conscients qu'il y a une mince ligne entre le respect et le manque de respect et nous félicitons les autres équipes pour leur volonté d'aborder ce sujet. Nous souhaitons continuer à placer la barre encore plus haut pour augmenter les connaissances au sujet de Black Hawk et l'importance de la contribution des Peuples autochtones.