Michael Woods prêt à reprendre la compétition

Et il est maintenant prêt à reprendre le collier.

C'est bizarre, mais j'ai été très chanceux, a dit Woods. J'aurais souhaité ne pas subir cette fracture, mais elle n'aurait pas pu survenir à meilleur moment. Je me suis brisé la jambe le jeudi et le confinement en Espagne a commencé le lundi suivant.

Puis, la première journée où les cyclistes professionnels ont pu rouler à l'extérieur en Espagne a coïncidé avec la journée où j'ai reçu le feu vert des médecins pour reprendre l'entraînement sur route.

Sa conjointe, Elly, et lui ont aussi pu passer du bon temps avec leur fille de cinq mois, Maxine.

J'ai pu passer du temps avec elle à la maison à une période où je ne le peux habituellement pas, a souligné l'Ottavien de 33 ans. J'ai pu la voir grandir.

Membre de la formation EF Pro Cycling, Woods a fait sa rééducation à Gérone, en Espagne, afin d'être près de l'équipe avant de retourner en Andorre quand le confinement a été levé.

Je me suis mis en grande forme en m'entraînant en altitude et je me sens maintenant comme si je n'avais rien manqué, je suis de retour à 100 %.

Micheal Woods