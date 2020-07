Une reconstruction faciale pour Alex Zanardi

Il s'agit de sa troisième opération majeure depuis qu'il a heurté un camion venant en sens inverse près de la ville toscane de Pienza, le 19 juin, lors d'une course à relais.

Le docteur Paolo Gennaro de l'hôpital Santa Maria alle Scotte de Sienne a déclaré que l'opération avait exigé une technologie numérique et informatisée tridimensionnelle sur mesure pour Zanardi.

La complexité de l'affaire était assez unique, bien qu'il s'agisse d'un type de fracture que nous traitons régulièrement , a expliqué Gennaro dans un communiqué de l'hôpital.

Après la chirurgie, Zanardi a été renvoyé à l'unité des soins intensifs dans un coma artificiel.

Son état cardio-respiratoire reste stable et son état neurologique demeure grave , lit-on dans le bulletin médical de l'hôpital.

Zanardi, âgé de 53 ans, qui a perdu ses deux jambes lors d'un accident de course automobile il y a près de 20 ans, est sous respirateur depuis l'événement.

Il a subi un grave traumatisme facial et crânien, et les médecins ont mis en garde contre d'éventuels dommages au cerveau.

Zanardi a remporté quatre médailles d'or et deux médailles d'argent aux Jeux paralympiques de 2012 et 2016. Il a également participé au marathon de New York et a établi un record Ironman dans sa catégorie.