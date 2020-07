La LNH recense 35 nouveaux cas de COVID-19

Dans un communiqué transmis lundi matin, la LNH dit avoir effectué plus de 2900 tests depuis l’ouverture de la phase 2 de son déconfinement. Plus de la moitié de ces tests, environ 1400, ont été réalisés au cours de la dernière semaine. Un total de 396 joueurs ont été testés dans les installations de leur équipe.

Au moins 23 d'entre eux ont obtenu des résultats positifs au coronavirus depuis le début des entraînements volontaires, le 8 juin, soit un taux de 5 %. Au cours de cette même période, on a connaissance de 12 autres résultats de tests positifs.

La ligue insiste sur le fait que tous les cas recensés ont été placés en isolement, conformément aux règles de santé publique, tant au Canada qu’aux États-Unis.

Rappelons que les joueurs ont jusqu’à 17 h (HAE), mardi, pour faire connaître leur intention de participer ou non au tournoi éliminatoire pour la Coupe Stanley.

Les 24 équipes inscrites devront fournir une liste de 30 patineurs, en plus d’un nombre illimité de gardiens de but, au plus tard le 9 juillet.